Walmart gana un 12,6% más al cierre de su año fiscal

La cadena estadounidense de comercio minorista Walmart obtuvo un beneficio neto atribuido de 21.893 millones de dólares (18.516 millones de euros) en el conjunto de su año fiscal, finalizado en enero de 2026, lo que equivale a un avance del 12,6% en comparación con el resultado de contabilizado en el ejercicio precedente.

Los ingresos del gigante estadounidense de la distribución minorista alcanzaron un total de 713.163 millones de dólares (603.143 millones de euros), un 4,7% más que un año antes, incluyendo un avance del 4,7% tanto en los ingresos por membresías, hasta 6.750 millones de dólares (5.709 millones de euros); como en los procedentes de ventas netas, que sumaron 706.413 millones de dólares (597.435 millones de euros).

En el conjunto del año, las ventas netas de Walmart crecieron un 4,4% en Estados Unidos, hasta 482.975 millones de dólares (408.466 millones de euros) y un 7% a nivel internacional, con 130.423 millones de dólares (110.303 millones de euros). De su lado, la facturación de Sam's Club aumentó un 3,1%, hasta 93.015 millones de dólares (78.666 millones de euros).

No obstante, en su cuarto trimestre fiscal, la compañía obtuvo un beneficio neto atribuido de 4.237 millones de dólares (3.583 millones de euros), un 19,4% menos que en el mismo periodo del ejercicio precedente, mientras que los ingresos crecieron un 5,6%, hasta 190.656 millones de dólares (161.243 millones de euros).

"El ritmo de cambio en el comercio minorista se está acelerando. Es emocionante. Y nuestros resultados financieros demuestran que no solo estamos adoptando este cambio, sino que lo estamos liderando", afirmó John Furner, consejero delegado de Walmart desde que el pasado 1 de febrero sucediera en el cargo a Doug McMillon.

De cara al primer trimestre del ejercicio en curso, Walmart espera un crecimiento de sus ventas netas del 3,5% al 4,5% y un beneficio por acción ajustado de entre 0,63 y 0,65 dólares.

Para el conjunto del ejercicio, la cadena minorista anticipa un incremento de las ventas netas del 3,5% al 4,5%, así como un aumento del 6% al 8% del beneficio operativo ajustado y un beneficio por acción ajustado que oscile entre los 2,75 y los 2,85 dólares.

Por otro lado, la junta directiva de Walmart ha aprobado un dividendo anual en efectivo para el ejercicio 2027 de 0,99 dólares por acción, lo que supone un incremento del 5,3% con respecto al dividendo del anterior ejercicio fiscal. De este modo, Walmart cumplirá 53 ejercicios consecutivos con aumentos del dividendo.

"Los dividendos siguen formando parte de nuestro enfoque diversificado de retorno de capital. Nos enorgullece aumentar nuestro dividendo anual por 53º año consecutivo. Esta decisión demuestra nuestra continua confianza en el rendimiento de nuestro negocio y nuestro impulso futuro", afirmó John David Rainey, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Walmart.