Visa adquiere Prisma y Newpay para reforzar su posición en Argentina

Visa ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir las empresas Prima Medios de Pago y Newspay, ambas pertenecientes a la firma de capital privado Advent International, para reforzar su presencia en Argentina, según informó la compañía en un comunicado.

Cuando se cierre la operación, las plataformas tecnológicas combinadas de Prisma y Newpay, junto con la red global de Visa y sus servicios, acelerarán la implementación de tecnologías avanzadas, como la tokenización, la autentificación biométrica, las herramientas inteligentes de gestión de riesgos o las soluciones de comercio con agentes de inteligencia artificial.

La transacción está sujeta a condiciones de cierre y se espera que se complete en el segundo trimestre fiscal de Visa de 2026, es decir durante el primer trimestre de este año.

"Al combinar la gran experiencia local de Prisma y Newpay con las soluciones y tecnología globales de Visa, vamos a potenciar a nuestros clientes para lograr que los pagos sean más fáciles, rápidos y seguros para consumidores y comercios", aseguró el consejero delegado de Visa, Ryan McInerney.

Prisma provee servicios de procesamiento para emisores de tarjetas de crédito, débito y prepago, mientras que Newpay es un proveedor de infraestructura para diversas redes: opera servicios de pagos en tiempo real, la red de cajeros automáticos Banelco y la plataforma de pago de facturas PagoMisCuentas.