Trump confirma que Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán contribuirán al contingente para Gaza

Las fuerzas de paz en la Franja de Gaza aumentarán con la llegada de soldados provenientes de países asiáticos y africanos, según declaraciones realizadas durante la inauguración de la Junta de Paz en Washington. Durante este acto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó el compromiso de Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán para desplegar tropas que contribuirán a reforzar el alto el fuego y respaldar la reconstrucción en la región. De acuerdo con la información publicada por la fuente original, Trump destacó que estos países participarán activamente enviando contingentes militares al dispositivo internacional establecido como resultado de la iniciativa liderada por Estados Unidos.

El anuncio incluyó detalles acerca de la composición del contingente internacional. Indonesia confirmará el envío inmediato de un primer grupo de mil efectivos, con la posibilidad de añadir hasta siete mil soldados más durante el verano, según consignó el medio que informó sobre el evento. A esta contribución se sumarán contingentes de Marruecos, Albania, Kosovo y Kazajistán, según detalló Trump. Adicionalmente, Egipto y Jordania participarán con tareas de formación para las tropas y apoyo a la policía palestina.

En materia económica, se comunicó la creación de un fondo internacional para la estabilización y reconstrucción de Gaza. El presidente Trump informó que países como Kazajistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Baréin, Catar, Arabia Saudí, Uzbekistán y Kuwait, miembros fundadores de la Junta de Paz, han realizado aportes económicos que suman más de 7.000 millones de dólares. Según el mandatario estadounidense, esta suma se dedicará de forma exclusiva a garantizar la estabilidad de Gaza y representa, en sus palabras recogidas por la fuente, una inversión para conseguir equilibrio en Oriente Próximo.

Durante el acto, Donald Trump recalcó que la Junta de Paz representa una plataforma internacional sin precedentes en cuanto a poder político y diplomático. Argumentó que la organización integra a líderes de diversos países relevantes en la región, quienes, según sus declaraciones, cuentan con respeto internacional y han contribuido de forma significativa al fondo conjunto. Asimismo, asignó un lugar central a la influencia de Estados Unidos en la fundación y liderazgo de la Junta.

El secretario de Estado, Marco Rubio, intervino en la ceremonia de Washington para respaldar la perspectiva del presidente Trump en relación con la estrategia a seguir en Gaza. Rubio señaló que la alternativa al plan de reconstrucción sería el retorno a una situación de conflicto armado y expresó que el actual proceso constituye la única vía hacia una paz duradera y un entorno seguro para todas las partes implicadas. “El plan B es volver a la guerra. Nadie aquí quiere eso. El plan A, el único camino a seguir, es reconstruir Gaza de manera que se logre una paz duradera y sostenible, en la que todos puedan convivir pacíficamente y no tengan que volver a preocuparse por el conflicto, la guerra, el sufrimiento humano y la destrucción”, expresó Rubio durante su intervención, según reportó la fuente.

En cuanto a la participación internacional, Trump mencionó la ausencia de potencias como Rusia y China dentro de la Junta de Paz. Sin embargo, manifestó su opinión de que estos países se sumarán eventualmente al organismo, según publicó el medio. Insistió en la necesidad de que todas las perspectivas se integren en el proceso, y consideró beneficioso que las distintas ideologías estén representadas para facilitar la cooperación en la resolución del conflicto en Gaza.

La ceremonia contó con la presencia de representantes de múltiples países europeos, a pesar de que el bloque solo cuenta con Bulgaria y Hungría como miembros fundadores. Delegaciones de Alemania, Italia, Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovaquia, Croacia, República Checa, Grecia, Finlandia y Chipre, así como la Unión Europea y Reino Unido, asistieron al lanzamiento de la Junta en Washington. Trump afirmó que se espera que estos países avancen hacia su plena integración en la organización y remarcó la positiva respuesta obtenida de los socios europeos.

Adicionalmente, el presidente estadounidense informó que Noruega albergará en los próximos meses un encuentro de la Junta de Paz. Durante la intervención, Trump hizo alusión a la invitación recibida desde Oslo, refiriéndose con ironía a la posibilidad de recibir el Premio Nobel de la Paz, aunque detuvo ese comentario al señalar que su objetivo es proteger vidas humanas en zonas alejadas del territorio estadounidense, tal como reportó el medio original.