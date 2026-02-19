Agencias

Toma posesión el nuevo gobierno búlgaro de Andrei Giurov con la promesa de "elecciones justas" el 19 de abril

Andrei Giurov asume el liderazgo del Ejecutivo interino en Sofía tras la destitución de Rosen Zheliazkov, comprometiéndose a restablecer la confianza social mediante comicios transparentes, gestión responsable y medidas para estabilizar el país en plena crisis institucional

El nuevo Ejecutivo búlgaro, liderado por Andrei Giurov, se ha fijado el objetivo de garantizar la celebración de elecciones democráticas el 19 de abril, tras una etapa marcada por protestas ciudadanas que desencadenaron la destitución del anterior gabinete bajo el mando de Rosen Zheliazkov. Según reportó The Sofia Globe, Giurov subrayó frente al Parlamento la importancia de recuperar la confianza de la ciudadanía mediante la gestión honesta y responsable del gobierno interino.

La formación del gabinete de Giurov responde a una situación política inestable que persiste en Bulgaria desde el año 2021 y que ha obligado al país a celebrar su octava ronda de elecciones en menos de tres años. Las manifestaciones de gran alcance registradas a finales del año pasado ejercieron presión suficiente para forzar la caída del ejecutivo anterior. De acuerdo con lo publicado por The Sofia Globe, Giurov afirmó ante los legisladores: "Declaro que yo personalmente y el gobierno interino asumimos la responsabilidad de preparar y celebrar elecciones justas", dirigiéndose especialmente a la población búlgara que demanda mayor responsabilidad institucional, más allá de promesas o discursos vacíos.

El mandatario, quien hasta hace pocos días ejercía como vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, dejó claro en su discurso que no plantea reformas profundas o cambios radicales en el corto periodo que ocupará el cargo. "No prometemos milagros, reformas en dos meses, puntos de inflexión históricos, pero tenemos la voluntad de gobernar honesta y de manera responsable en interés de los ciudadanos búlgaros y del Estado", enfatizó Giurov, según reprodujo el medio The Sofia Globe.

Las sospechas de fraude electoral han persistido en los procesos anteriores, condicionando tanto la percepción pública como el funcionamiento de las instituciones políticas. El nuevo gobierno interino permanecerá operativo hasta que se forme una administración permanente tras los próximos comicios, tal como señaló The Sofia Globe. El propio Giurov hizo hincapié en que asegurar la legitimidad de las elecciones constituye una prioridad, en un contexto en que la sociedad demanda transparencia y justicia electoral.

Junto con la organización de los comicios, el equipo de Giurov asume tareas fundamentales relacionadas con la gestión de los recursos públicos y la administración estatal. Destacó la necesidad de elaborar el presupuesto nacional, asegurar una distribución equitativa de los fondos estatales y garantizar el pago de pensiones y otras prestaciones sociales destinadas a los sectores más necesitados. El restablecimiento del funcionamiento regular del sistema judicial figura también entre los objetivos inmediatos del gobierno transitorio, como informó The Sofia Globe.

En cuanto al elenco de ministros, Stoil Tzitzelkov sobresale como vicepresidente del gabinete, con la misión específica de velar por la integridad de las elecciones. Nadezhda Neinski, con experiencia previa en el Ministerio de Asuntos Exteriores entre 1997 y 2001, regresa a esa cartera, mientras que Atanas Zaprianov continúa como ministro de Defensa, siendo el único miembro del equipo anterior que conserva su puesto.

En el plano internacional, Giurov reafirmó el compromiso de Bulgaria con la OTAN, la Unión Europea y el respaldo a Ucrania. "Bulgaria tiene un lugar entre los países democráticos (...) Creo firmemente que la democracia no es un eslogan, es la única respuesta eficaz a las crisis y las elecciones son la única salida legítima", expresó Giurov ante la asamblea nacional, según publicó The Sofia Globe.

El país afronta este periodo de transición con la vista puesta en los comicios de abril, de los que se espera surja un gobierno estable al cabo de años de frágil gobernabilidad y crisis institucional constante. La administración interina de Giurov tendrá el encargo de implementar medidas que contribuyan a recuperar la estabilidad del Estado y restituir la credibilidad en el proceso democrático, tal como detalló el medio The Sofia Globe.

