Putin reitera ante el ministro de Exteriores de Cuba su "rechazo rotundo" al bloqueo de EEUU sobre la isla

El canciller cubano Bruno Rodríguez transmitió a Vladimir Putin saludos del general de Ejército Raúl Castro y del presidente Miguel Díaz-Canel, además de expresar la gratitud de La Habana por el respaldo constante de Moscú ante el embargo estadounidense y el cerco energético que afecta a Cuba. Según informó Europa Press, este gesto fue acompañado de un mensaje en la red X, donde Rodríguez calificó de “histórico y fraterno” el vínculo entre ambas naciones y reiteró la intención de fortalecer la cooperación en todos los ámbitos.

Durante un encuentro celebrado este miércoles en Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin reafirmó su rechazo a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a la isla. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Putin insistió en que la posición oficial rusa en torno al embargo es clara y pública: “rechazamos rotundamente tales medidas”. El mandatario subrayó que la postura del Ministerio de Exteriores ruso siempre se ha caracterizado por su claridad al respecto.

Vladimir Putin reconoció que el pueblo cubano enfrenta desafíos de larga data a causa de estas restricciones, los cuales han incrementado la aguda crisis económica que atraviesa el país en las últimas semanas. El presidente ruso enfatizó la lucha de la ciudadanía cubana “por el derecho a vivir según sus propias reglas y a defender sus intereses nacionales”, según consignó Europa Press.

La reunión entre Putin y Bruno Rodríguez permitió destacar la naturaleza “especial” de la relación entre Moscú y La Habana. El medio Europa Press detalló que el líder ruso calificó como positivo el desarrollo de los lazos bilaterales, aunque no ofreció detalles adicionales sobre acuerdos específicos o pasos concretos resultantes de la conversación.

En sus intervenciones, Vladimir Putin reiteró que el Kremlin ha apoyado a Cuba “en su lucha por la independencia, por el derecho a seguir su propio camino de desarrollo”, así como en la defensa de los intereses de su población. Estas declaraciones reflejan la continuidad de una política exterior que, según reportó Europa Press, se basa en la solidaridad histórica entre ambos estados.

A través de su comunicado, el ministro Rodríguez agradeció el apoyo político y económico recibido por parte de Rusia, en especial en un contexto signado por mayores tensiones económicas derivadas del embargo y la persistencia de abultadas dificultades energéticas en la isla. El jefe de la diplomacia cubana describió la relación bilateral como una que busca “consolidar” la cooperación en todos los sectores, una meta enfatizada tanto en el mensaje de Rodríguez en X como en la posición manifestada por las autoridades rusas durante el encuentro.

El medio Europa Press puntualizó que, si bien la conversación se desarrolló en un clima amistoso, no se compartieron detalles adicionales sobre nuevos acuerdos, aunque se reiteró el compromiso mutuo de continuar estrechando los vínculos entre ambas capitales. La postura rusa respecto al bloqueo a Cuba y el compromiso de respaldo ante las dificultades que atraviesa la nación caribeña quedaron como puntos centrales de la agenda diplomática abordada este miércoles en Moscú.