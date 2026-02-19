Pakistán protesta formalmente ante los talibán por un atentado perpetrado cerca de la frontera con Afganistán

El Gobierno de Pakistán ha presentado una protesta formal ante las autoridades instauradas por los talibán en Afganistán tras hacerse con el control del país en agosto de 2021 en relación al atentado perpetrado esta semana en la provincia de Jáiber Pastunjua, en la frontera común, que se saldó con la muerte de una niña y once militares.
El Ministerio de Exteriores paquistaní ha señalado en un comunicado que ha convocado a 'número dos' de la legación afgana para protestar por "el cobarde ataque" ejecutado el 16 de febrero en Bajaur. "Fue un suceso preocupante", ha manifestado un portavoz de la cartera.
"Durante el ataque, irrumpieron en un puesto de control, pero estos planes malignos fueron desarticulados de forma rápida y decisiva por las fuerzas de seguridad", ha dicho. "Lamentablemente, un edificio residencial situado cerca fue destruido por una explosión, lo que causó el martirio de una niña inocente y dejó a otros siete civiles heridos", ha zanjado.
El Ejército paquistaní sostuvo el lunes que el "cobarde ataque terrorista" fue perpetrado contra un puesto de control en Bajaur por el grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibán paquistaníes y a los que describió como "un grupo subsidiario indio". "En un acto desesperado, los atacantes empotraron un vehículo cargado de explosivos en la valla del perímetro", provocando el derrumbe de la infraestructura y causando daños "graves" en edificios residenciales situados en la zona.
La zona fronteriza con Afganistán ha sido desde hace años escenario de inseguridad, especialmente a causa de los ataques por parte de TTP, que por ahora no se ha pronunciado sobre el ataque en Bajaur, en medio de acusaciones a India y los talibán afganos por su presunto apoyo a la organización, algo rechazado desde Nueva Delhi y Kabul.