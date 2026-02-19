My Notes y Personal Workflows llegan como las nuevas funciones de IA agéntica de Zoom para automatizar flujos de trabajo

Zoom ha presentado nuevas capacidades para su solución de inteligencia artificial (IA) agéntica Zoom AI Companion, que ayudarán a resumir reuniones poniendo el foco en los datos importantes con My Notes y a automatizar flujos de trabajo para evitar tareas repetitivas con Personal Workflows.

La plataforma ha trasladado su intención de ofrecer una mejor experiencia a los usuarios, dejando de ofrecer Zoom AI Companion como un asistente, para convertirse en un colaborador activo en el entorno de trabajo.

En este sentido, ha presentado dos nuevas funciones de IA agéntica, My Notes y Personal Workflows, que estarán disponibles en versión beta para todos los usuarios a finales de febrero de cara a ayudar de forma proactiva a los usuarios, anticipando sus necesidades, automatizando flujos de trabajo complejos y transformando la forma de colaborar entre equipos para alcanzar objetivos laborales.

Concretamente, My Notes está pensado para centralizar los apuntes tomados durante las reuniones. Se trata de una nueva función que actúa como un asistente personal en cualquier reunión, combinando los apuntes de los usuarios con una transcripción de la reunión en tiempo real, independientemente de si celebra de forma 'online' o presencial.

Esta opción es compatible tanto con Zoom como con plataformas externas como Microsoft Teams y Google Meet. Así, genera un resumen personalizado centrado en el contenido importante para el usuario, con la idea de facilitar la gestión de tareas pendientes y ayudando a mantener el ritmo de trabajo, como ha detallado la compañía en un comunicado.

Para ello, dispone de la función Voice Recorder en la 'app' móvil, con la que la IA resume y analiza incluso las conversaciones en persona. Además, en el espacio Zoom Hub los usuarios pueden centrar todas las notas de reuniones.

No obstante, para quienes prefieren gestionar el trabajo desde el navegador, también dispondrán de las capacidades de transcripción para reuniones presenciales con la opción Transcribe, que llegará próximamente.

NUEVO PERSONAL WORKFLOWS

Por su parte, la nueva función de Personal Workflows convierte las acciones cotidianas de los trabajadores, como puede ser enviar actualizaciones de proyectos o programar seguimientos, en automatizaciones "ágiles y fluidas".

Esta opción pretende evitar que las tareas repetitivas "frenen la creatividad", ejecutando tareas en lugar de los usuarios para que estos puedan enfocarse en "lo que realmente importa". Así, para definir una tarea, bastará con describir el flujo de trabajo deseado con lenguaje natural.

Por ejemplo, se podrá solicitar que, después de cada llamada, AI Companion genere un borrador de correo con los puntos clave y enviarlo en un plazo de media hora. Igualmente, dispondrán de plantillas con acciones programadas basadas en roles y generación de lenguaje natural. Estas plantillas eliminan la complejidad técnica de configurar acciones tradicionales.

CONTEXTO MEJORADO

Además de todo ello, las últimas actualizaciones de AI Companion incluyen mayor contexto y personalización. Esto se debe a que, accediendo desde el navegador web, los usuarios ahora también pueden personalizar los iniciadores de conversación prediseñados, como el seguimiento posterior a reuniones o la reflexión diaria.

Igualmente, AI Companion 3.0 comenzará a utilizar los datos de Team Chat, permitiendo conectar conversaciones en tiempo real para resolver dudas más rápido o tomar mejores decisiones.

Por su parte, se ha agregado la función Image upload, que permite cargar imágenes, PDFs y archivos de texto para analizarlos con la IA y que ofrezca insights al respecto.

Con todo ello, Zoom ha aclarado que estas nuevas capacidades estarán incluidas en las cuentas de pago de Zoom Workplace o en planes independientes. Por tanto, los usuarios de versiones gratuitas podrán probarlas con límites de uso mensual.