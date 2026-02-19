México intercepta una embarcación con cuatro toneladas de cocaína en el océano Pacífico

Una semana después de que autoridades de Estados Unidos y México realizaran una incautación de 188 paquetes de cocaína al oeste de Isla Clarión en aguas internacionales del Pacífico, fuerzas mexicanas interceptaron una embarcación semisumergible a 463 kilómetros al sur del puerto de Manzanillo, en el estado de Colima. En este nuevo operativo, 179 bultos con más de cuatro toneladas de cocaína fueron asegurados y tres personas terminaron bajo arresto, según consignó la agencia EFE.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por medio de declaraciones de su titular Omar García Harfuch, informó que esta acción formó parte de la vigilancia permanente que la Marina mantiene sobre los mares nacionales. De acuerdo con EFE, el operativo se llevó a cabo con la participación de una patrulla oceánica, dos lanchas interceptadoras y cuatro aeronaves, en tareas coordinadas y apoyadas por información de inteligencia proporcionada por el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de Estados Unidos.

El medio EFE reportó que la embarcación decomisada corresponde a un tipo conocido como “Embarcación de Bajo Perfil” (LPV por sus siglas en inglés), comúnmente empleada por organizaciones criminales para el transporte de estupefacientes de alto volumen. Los tres tripulantes detenidos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales, quienes determinarán su situación legal, informó la dependencia encargada de la seguridad nacional.

La Secretaría de Marina resaltó, tal como citó EFE, que esta acción representa un duro golpe a la estructura financiera de organizaciones delictivas, pues impide que grandes volúmenes de droga lleguen al mercado nacional, con el consecuente impacto en la salud pública. Además, la institución subrayó que forman parte de un esquema de operaciones continuas cuyo objetivo es inhibir actividades ilícitas en aguas mexicanas.

En el transcurso de la última semana, de acuerdo con García Harfuch y según retomó EFE, se logró el aseguramiento de aproximadamente diez toneladas de cocaína. Estas incautaciones suman afectaciones millonarias a los grupos criminales dedicados al tráfico internacional de narcóticos.

Según información divulgada en redes sociales por funcionarios federales, y recogida por la agencia de noticias, la coordinación con agencias estadounidenses ha sido clave para reforzar la estrategia de combate al narcotráfico marítimo. La colaboración permite detectar e interceptar embarcaciones sospechosas en aguas profundas, a cientos de kilómetros de la costa mexicana.

Respecto a la incautación previa mencionada, efectuada al oeste de Isla Clarión en fechas recientes, las autoridades mexicanas y estadounidenses detallaron que se trató de uno de los aseguramientos de droga “más importantes en lo que va de 2026”. El hecho demuestra la magnitud de los operativos conjuntos y la sofisticación de los mecanismos utilizados para el tráfico ilegal en el Pacífico, reflejando la necesidad de mantener acciones de inteligencia y vigilancia tecnológica en la región, de acuerdo con lo reportado por EFE.

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana han mantenido la postura de continuar desarrollando estrategias coordinadas que permitan debilitar las capacidades logísticas y económicas de los grupos criminales, explicó EFE. Así, el aseguramiento de embarcaciones de bajo perfil y la detención de sus tripulantes contribuyen a frenar el trasiego de drogas hacia y desde México por la vía marítima.

Las agencias participantes reiteraron, según publicó EFE, que estas operaciones buscan reducir la exposición de la sociedad mexicana a dosis de sustancias ilícitas mediante la intercepción y aseguramiento de grandes cargamentos antes de que consigan ingresar a territorio continental.