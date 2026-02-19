Los Juegos en Italia impulsan un 60% las visitas y un 80% las compras, según Visa

Los titulares de tarjetas Visa originarios de Alemania, China y Estados Unidos presentaron los mayores promedios de gasto individual durante los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Italia, con cifras de 297, 267 y 255 euros respectivamente. En ese contexto, la cita olímpica celebrada en febrero propició un notable aumento tanto de visitantes extranjeros como del consumo en el norte del país. Según los datos analizados por Visa Consulting & Analytics (VCA), la cantidad de turistas internacionales creció un 60% durante dicho periodo respecto al año anterior, mientras que el volumen de compras experimentó un ascenso del 80% en comparación con el mismo intervalo de 2025, reportó VisaNet.

De acuerdo con lo publicado por Visa, la afluencia turística se manifestó principalmente en Milán y Cortina d’Ampezzo, ciudades anfitrionas del evento. Los datos desglosados por mercado muestran que procedentes de Estados Unidos llegaron la mayor parte de los visitantes internacionales, seguidos por China, Brasil, Canadá y Japón. En el ámbito europeo, la primera posición la ocupó Alemania, seguida por Suiza, Francia y Reino Unido, detalló la entidad.

Respecto al gasto total, los turistas de Estados Unidos lideraron el crecimiento interanual con un incremento del 125% frente al año anterior. Canadá y Suiza ocuparon los siguientes puestos en el ranking de gasto total, consignó Visa. El impacto de este comportamiento también se observó en el gasto medio por usuario, que posicionó a los viajeros alemanes, chinos y estadounidenses como los de mayor desembolso durante su estadía.

El análisis de VisaNet también mostró que las compras en Milán, una de las principales sedes de la cita deportiva, crecieron un 45% respecto a 2025 en el caso de los titulares internacionales de tarjetas Visa. Los italianos igualmente registraron un aumento en su consumo, con una subida del 30% frente al mismo periodo del año previo, según detalló la consultora. En las zonas de montaña cercanas a los núcleos olímpicos, el crecimiento de las compras se atribuyó sobre todo a turistas extranjeros, con alzas que alcanzaron el 95% en términos interanuales.

La evolución tecnológica en los métodos de pago también resultó notoria durante el evento. Las transacciones sin contacto realizadas tanto por visitantes internacionales como por ciudadanos italianos mediante tarjetas Visa subieron cerca del 40% en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior, puntualizó Visa Consulting & Analytics.

En cuanto a los sectores donde se concentró el incremento del consumo, los datos de VisaNet identificaron a las categorías de moda y accesorios, restauración y movilidad y transporte como las de mayor dinamismo durante el fin de semana de la ceremonia inaugural. El segmento de moda y accesorios registró un crecimiento del 35% en las compras realizadas, al que se sumaron subidas destacadas en los gastos en restaurantes y servicios de movilidad vinculados al desplazamiento durante los Juegos.

De acuerdo con la información publicada por Visa, así como por Visa Consulting & Analytics, la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 influyó directamente en el flujo turístico y en el volumen de operaciones de pago, estableciendo cifras inéditas tanto en la llegada de visitantes internacionales como en el valor de las compras y transacciones asociadas al evento, y contribuyendo al dinamismo comercial de las ciudades y regiones implicadas.