Los cambios de compañía de telefonía móvil suben un 4,5% en diciembre de 2025, hasta casi 500.000

Digi incrementó su base de líneas con 44.975 nuevas altas y Movistar añadió 25.208, mientras que otras compañías como MasOrange, Vodafone y varios operadores móviles virtuales experimentaron pérdidas en su saldo neto de portabilidad, exportando más números de los que recibieron. De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), España alcanzó en diciembre de 2025 cerca de medio millón de cambios de operador móvil, marcando un nuevo máximo mensual histórico impulsado por el crecimiento de las líneas móviles y la expansión constante de las tecnologías de banda ancha y fibra óptica.

Según publicó la CNMC, la portabilidad móvil mostró un ascenso del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior, situándose en 497.164 cambios de compañía. Esta cifra, representativa del dinamismo en las preferencias y competitividad dentro del sector, coincide con el incremento de líneas móviles activas, que por primera vez superaron los 63 millones en el país. El regulador indicó que este aumento refleja tanto la dependencia creciente de dispositivos móviles en la sociedad como una oferta de servicios cada vez más diversa entre los principales operadores.

Movistar, Vodafone y MasOrange, a pesar de sustentar una gran parte de la infraestructura de telecomunicaciones, registraron balances negativos en la portabilidad. MasOrange perdió 26.947 líneas, Vodafone vio una disminución de 19.671 y el grupo de los operadores móviles virtuales se redujo en 23.565 líneas. En contraste, Digi, con su política de precios y su expansión de cobertura, se consolidó como el operador que más líneas ganó, seguido de Movistar. La concentración de mercado en la banda ancha fija también tuvo protagonismo: Movistar, Vodafone y MasOrange mantuvieron el 81% de la cuota de este segmento y, al sumar a Digi, la proporción ascendió al 94,2% del total, reportó la CNMC.

En cuanto a banda ancha móvil, el mes cerró con 56,49 millones de líneas, un crecimiento del 4,7% respecto a diciembre de 2024, lo que continúa una tendencia de aumento sostenido. Las líneas exclusivamente destinadas a datos totalizaron 747.372, según detalló el organismo regulador. Este comportamiento refuerza la importancia de los servicios de datos frente a las llamadas tradicionales, reflejando una transición progresiva en los hábitos de uso digital por parte de los usuarios.

Las líneas de banda ancha fija se incrementaron en 17.722 durante diciembre, alcanzando un total de 19,54 millones. Dentro de este segmento, las conexiones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) aumentaron en 23.710, situándose en 17,8 millones. La expansión de la fibra óptica revela una apuesta continua por la actualización tecnológica y la mejora en la calidad de las conexiones fijas residenciales y empresariales en toda España. Por el contrario, las líneas basadas en tecnología híbrida de fibra y coaxial (HFC) experimentaron un descenso de 12.345, reflejando una preferencia creciente por la tecnología FTTH, que ofrece mayores velocidades y estabilidad.

El mes de diciembre también mostró movimientos en el segmento de la telefonía fija. Las líneas totales descendieron en 1.153, quedando en 17,61 millones. Durante ese mismo periodo se registraron 90.335 cambios de operador en números fijos, lo que representa un incremento del 1,9% anual, de acuerdo con los datos recopilados por la CNMC.

Estos resultados señalan una transformación en el panorama de las telecomunicaciones en España, caracterizada por una competencia intensa entre los principales operadores y una marcada tendencia a la migración tecnológica hacia servicios de mayor capacidad, como la fibra óptica y el uso creciente de la banda ancha móvil. Según detalla la CNMC, los datos del último mes de 2025 dejan ver el impacto que la diversificación de la oferta y la innovación en infraestructuras ejercen sobre las decisiones de millones de usuarios y sobre la cuota de mercado de las grandes compañías del sector.