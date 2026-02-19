Los aranceles de Trump dispararon los costes para las empresas de EEUU, según un estudio

El informe elaborado por JPMorgan Chase Institute identifica que, durante 2025, el volumen de pagos mensuales de aranceles realizados por empresas estadounidenses de tamaño mediano experimentó un repunte abrupto a partir del mes de abril, en conexión directa con la entrada en vigor de las nuevas medidas comerciales adoptadas bajo la administración de Donald Trump. Según publicó el instituto, este salto marcó el fin de la estabilidad previa en el ritmo de pagos y originó una progresión constante al alza, hasta situarse a finales de año en un nivel aproximadamente tres veces superior al de comienzos de 2025. La noticia principal señala que estas subidas afectaron especialmente a las medianas empresas, un segmento clave por su peso en el empleo y el Producto Interior Bruto estadounidense.

De acuerdo con JPMorgan Chase Institute, la mayor parte del aumento en los pagos de aranceles correspondió a aquellas empresas de tamaño medio que ya estaban asumiendo obligaciones arancelarias antes de octubre de 2024. El informe interpreta que los incrementos aprobados se tradujeron en un mayor esfuerzo financiero para los importadores habituales, en vez de extenderse de manera homogénea hacia nuevas compañías recién incorporadas al universo de obligados fiscales. Además, el documento expone que las modificaciones en la política arancelaria no solo intensificaron ciertos gravámenes aplicados a países previamente sujetos, como China, sino que también instauraron aranceles generales para una variedad de productos provenientes de otras regiones del mundo, que antes se encontraban exentas en varias categorías.

El medio JPMorgan Chase Institute detalla que, en este contexto, el grupo empresarial denominado “mercado medio” queda identificado como potencialmente uno de los grandes damnificados por el viraje comercial. Se calcula que estas empresas emplean aproximadamente a 48 millones de personas y son responsables de un tercio del producto interno bruto del sector privado estadounidense. El informe subraya que, pese a tener influencia y proyección a nivel local o regional, la escala de estas compañías no les permite equilibrar sin dificultades las pérdidas generadas en una línea de actividad con las de otras, situación diferente a la que enfrentan las grandes multinacionales, que sí pueden asumir ese tipo de compensaciones. Los analistas del instituto señalan que, si bien las firmas medianas muestran mayor capacidad de reacción ante cambios en el entorno comercial que las grandes corporaciones, enfrentan una desventaja por carecer del poder de negociación necesario para absorber los costes generados por las nuevas políticas arancelarias.

Varios análisis divulgados recientemente coinciden en estimar que el principal impacto económico recae sobre empresas y consumidores locales. Tal como consignó el JPMorgan Chase Institute, se han acumulado investigaciones que profundizan en este efecto. Un estudio divulgado la semana pasada en el blog de la Reserva Federal de Nueva York, aunque señala que sus conclusiones no representan necesariamente la postura de la propia institución, remarcó que consumidores y empresas estadounidenses terminaron asumiendo “casi el 90%” del impacto económico asociado a los aranceles. El mismo documento precisa que, en los primeros ocho meses de 2025, el 94% de la carga arancelaria incidió sobre Estados Unidos, ya que un arancel del 10% solo acarreó un descenso de 0,6 puntos porcentuales en los precios de exportaciones extranjeras.

El informe de la Reserva Federal de Nueva York también precisa que, en la última parte de 2025, se produjo cierta variación en la distribución de los costes: los exportadores extranjeros comenzaron a absorber una fracción ligeramente superior, al asociarse un arancel del 10% en noviembre con una caída de 1,4% en los precios de exportaciones externas, lo que sugiere que el 86% del coste permaneció en los precios de las importaciones en Estados Unidos.

Según consignó el medio, esa valoración coincide con los datos presentados por el Instituto Kiel de Alemania en un informe de enero, donde se concluye que los importadores y consumidores estadounidenses asumen el 96% del coste derivado de los aranceles, y sólo un 4% recae sobre los exportadores en el extranjero. El Instituto Kiel se refirió a las tarifas impuestas por el Gobierno de Estados Unidos como “un autogol” al evaluar sus consecuencias económicas.

Por su parte, la Oficina Nacional de Análisis Económico (NBER), bajo la dirección de Gita Gopinath, exsubdirectora del Fondo Monetario Internacional, presentó una investigación que aborda la tramitación de los aranceles. Este estudio sostiene que, aunque el ajuste arancelario de 2025 aún no alcanza en magnitud lo anunciado a nivel político, la mayoría de los costes afectan a Estados Unidos debido a que los exportadores, en promedio, no han reducido sus precios. La metodología de la NBER calcula una tasa de transferencia arancelaria del 80% para el ciclo de 2018-2019 y del 94% para 2025, cifra que atribuye en parte a la diferencia del periodo analizado.

La Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) también presentó sus propias proyecciones sobre los efectos de los aranceles, estimando que el 5% de los mismos se traslada a los exportadores extranjeros, mientras que el 30% recae sobre empresas estadounidenses y el 70% afecta a las familias del país.

En el debate público, el director del Consejo Económico Nacional de Estados Unidos, Kevin Hassett, manifestó una postura crítica ante el reporte presentado por la Reserva Federal de Nueva York. En declaraciones recogidas por la CNBC y replicadas por Europa Press, Hassett desestimó la validez del análisis y expresó: “Lo que han hecho es publicar unas conclusiones que han generado muchas noticias muy tendenciosas basadas en un análisis que no se aceptaría en una clase de economía de primer semestre”. Además, añadió que quienes participaron en el estudio “deberían ser castigados”.

Con este conjunto de datos y valoraciones, los informes publicados recientemente, tal como señala JPMorgan Chase Institute, ilustran el crecimiento de la carga económica para las compañías medianas dedicadas a la importación en Estados Unidos y ratifican que la aplicación de nuevas barreras comerciales provocó una transferencia del peso arancelario hacia empresas y consumidores estadounidenses, mientras el beneficio para las cuentas públicas o la industria nacional permanece como tema de debate y revisión en círculos económicos y políticos.