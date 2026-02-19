La reina Sofía, premiada en Gran Canaria, recuerda a su hermana una vez más de luto

El reciente duelo por la muerte de su hermana Irene de Grecia marcó los actos institucionales de la reina Sofía, quien, enfundada en riguroso negro como símbolo de luto, participó en una ceremonia pública en Las Palmas de Gran Canaria. Según informó el medio original, doña Sofía recibió el Premio Gorila en un evento celebrado en el Acuario Poema del Mar, donde se distinguió su labor en la protección del medio ambiente, el bienestar animal y la conservación del patrimonio natural.

De acuerdo con la información publicada, la madre del rey Felipe VI asistió al acto mostrando una actitud serena a pesar del contexto personal, lo que evidencia su esfuerzo por retomar la agenda institucional tras el fallecimiento de su hermana, figura que representaba un sólido sostén a nivel personal y en sus apariciones públicas. El medio detalló que, tras la ceremonia, se programó otro homenaje relevante: la Universidad de Las Palmas tiene previsto investir a doña Sofía como Doctora Honoris Causa, reconocimiento que se pospuso en enero debido al agravamiento del estado de salud de Irene de Grecia.

El Premio Gorila, concedido por Loro Parque y Loro Parque Fundación, busca destacar la trayectoria de la reina Sofía en iniciativas orientadas a la conservación de la biodiversidad y la defensa de los recursos naturales, aportando visibilidad a sus compromisos en estos ámbitos. El medio relató que la soberana optó por una indumentaria completamente negra para el acto; lució un abrigo midi con detalles de lentejuelas, blusa, pantalón recto y complementos como un doble collar de perlas, un broche con forma de abeja y un bolso negro vintage de Carolina Herrera.

La elección del color en su vestimenta remarca el duelo por su hermana, fallecida recientemente, y su determinación de acudir a estos compromisos constituye un testimonio de su sentido institucional, según consignó el medio. Durante la entrega del galardón, la reina Sofía mantuvo un gesto contenido, acompañado de una leve sonrisa, reflejando el esfuerzo por mantener la normalidad en sus tareas públicas a pesar de la situación personal difícil.

La publicación agregó que la agenda de la monarca en Gran Canaria incluye el acto académico de la Universidad de Las Palmas, un evento significativo que había resultado aplazado anteriormente por motivos familiares. Estas distinciones reconocen no solo su perfil institucional, sino también su dedicación a causas relacionadas con la protección del entorno natural, un área en la que diversos organismos han destacado su contribución en el tiempo.

Según reportó el medio original, el entorno de la reina Sofía subrayó la importancia que tenía para ella la presencia y el apoyo de su hermana, por lo que estas apariciones revisten un carácter especial en estos momentos, sumando al reconocimiento profesional el homenaje implícito a una figura clave en su vida personal. La sucesión de homenajes en Las Palmas, tanto por parte del Loro Parque como de la Universidad, sitúan a la reina Sofía en el centro de la atención pública local, en una etapa marcada por la contención ante la pérdida familiar y la continuidad de su compromiso social e institucional.