Rusia incluye a cinco británicos en su lista negra de sanciones por su apoyo a Ucrania

Moscú, 3 jun (EFE).- Rusia sumó a cinco británicos a su lista negra de personas sancionadas por su apoyo a Ucrania, según informó el Ministerio de Exteriores de Rusia en su portal oficial.

"La retórica antirrusa y provocadora de los funcionarios británicos, la difusión de calumnias sobre Rusia y las medidas concretas adoptadas por Londres para suministrar armas y equipo militar al régimen de Kiev demuestran la implacable determinación del liderazgo británico de continuar su dura y sistemática confrontación con nuestro país", señaló la diplomacia rusa.

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Según Exteriores, "en respuesta a estas acciones hostiles, se ha decidido ampliar la 'lista negra' rusa e incluir a varios periodistas y expertos de Reino Unido que difunden calumnias y falsedades sobre las políticas del Gobierno ruso y los acontecimientos sociopolíticos en nuestro país".

Rusia acusó a los británicos incluidos en la lista "de exigir una presión continua e intensificada sobre Moscú con la excusa de la operación militar especial" en Ucrania.

"La lista incluye también a directivos de empresas de seguridad británicas que reclutan personal para el régimen neonazi con el pretexto de llevar a cabo proyectos pseudohumanitarios en Ucrania", indicó Exteriores.

La diplomacia rusa puntualizó que fueron sancionados Alexander Browder, autor de un informe sobre la situación en Rusia, Alice Mary Luagher, directora de la compañía Committed to Good y Richard Nicholas Westbury, fundador y presidente de la compañía Chelsea Group.

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Además los periodistas Catherine Belton (Washington Post) y Richard Holmes (The IPaper) tendrán vetado el ingreso a territorio ruso.

"Instamos una vez más a Londres a que renuncie a sus agresivas acciones antirrusas y a su apoyo al régimen de (el presidente de Ucrania, Volodimir) Zelenski, que solo provocarán más bajas civiles y la destrucción del Estado ucraniano", indicó el comunicado.

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La diplomacia rusa advirtió "que cualquier intento de las élites políticas británicas de atizar la rusofobia, dañar deliberadamente la reputación internacional de nuestro país y acelerar las sanciones antirrusas será inevitablemente contrarrestado de modo contundente".

Exteriores anunció que se reserva el derecho de continuar ampliando su lista negra "en respuesta a las acciones hostiles de las autoridades del Reino Unido".EFE