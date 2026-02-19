Agencias

Israel anuncia la interceptación de un dron cargado con armas que cruzó la frontera desde Egipto

Las fuerzas israelíes han frustrado un intento de contrabando al detectar un aparato no tripulado repleto de fusiles tipo M-16 que ingresó desde territorio egipcio, mientras autoridades africanas mantienen silencio ante el suceso en la frontera compartida

Elementos del Ejército israelí hallaron un dron cargado con fusiles de asalto luego de una operación de búsqueda en la frontera occidental, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). De acuerdo con el comunicado oficial citado por el medio original, el aparato no tripulado había ingresado desde Egipto y fue interceptado poco después de que cruzara el límite territorial. Las armas, identificadas como tres fusiles tipo M-16, se entregaron a las autoridades de seguridad para su posterior análisis y procesamiento. El incidente no recibió respuesta pública de las autoridades egipcias, que hasta el momento mantienen silencio sobre lo sucedido en la zona limítrofe.

Según informó el medio, la operación de las FDI incluyó la intervención directa de la Brigada Paran, cuyos efectivos localizaron el dron tras una revisión minuciosa del sector donde fue detectado el ingreso no autorizado. El comunicado militar expresó que la rápida identificación y reacción de las fuerzas de defensa impidió la entrada de armas ilegales al territorio israelí. Tal como reportó la fuente, las autoridades destacan la importancia de este tipo de acciones para evitar el contrabando de armamento a través de fronteras terrestres complejas y porosas.

El medio detalló que la entrada de aparatos no tripulados desde Egipto con cargamentos de armas ha sido una preocupación recurrente para Israel, especialmente en los últimos meses. En varias ocasiones, las FDI han informado la incautación de armas y municiones tras el derribo de drones que intentaban sortear los controles fronterizos. Estas acciones coinciden con un refuerzo significativo de la vigilancia militar en la región, motivado por la escalada de violencia iniciada a raíz de los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023.

Durante ese periodo, Israel intensificó sus operaciones militares, incrementando tanto los patrullajes como los trabajos de inteligencia en zonas sensibles de la frontera occidental. En estos operativos se han detectado intentos recurrentes de contrabando, no solo con destino al propio territorio israelí sino también con el objetivo de abastecer a la Franja de Gaza, reportó el medio original. Los aparatos derribados fueron comúnmente encontrados portando armamento de diversas características, consolidando la preocupación de las autoridades militares sobre los riesgos asociados a estas transferencias.

La falta de pronunciamiento por parte de Egipto sobre estos sucesos genera interrogantes acerca de los mecanismos de control en el ámbito fronterizo compartido y sobre la cooperación bilateral en materia de seguridad. Pese a los acuerdos existentes para la vigilancia y el manejo conjunto de incidentes fronterizos, las autoridades africanas no emitieron comentarios oficiales sobre este caso ni sobre otros similares previamente reportados por Israel.

Finalmente, el medio consignó que el armamento decomisado en este tipo de incidentes entra en un proceso de revisión y análisis por parte de los servicios de seguridad israelíes. Las pesquisas buscan determinar tanto la procedencia de las armas como el posible destino final de los envíos, así como identificar patrones en la operativa de los grupos o individuos responsables. Este enfoque se ha fortalecido paralelamente a las acciones militares en la región, como parte de una estrategia más amplia para impedir el suministro ilícito de armas a fuerzas hostiles o actores no estatales en zonas en conflicto.

