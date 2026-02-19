Hyatt debuta con su marca de lujo Alila en México tras la apertura del resort Alila Mayakoba

La hotelera Hyatt y la firma RLH Properties han anunciado este jueves la apertura del Alila Mayakoba, un complejo de lujo ubicado en la Riviera Maya mexicana que supone el desembarco de la marca Alila en Latinoamérica y el Caribe.

El establecimiento, situado dentro del enclave de Mayakoba, cuenta con una superficie de 24 hectáreas que abarcan zonas de playa, laguna y selva. El complejo dispone de 182 habitaciones, suites y villas equipadas con piscinas privadas, integradas en un entorno de manglares.

Según ha detallado el grupo hotelero, el diseño del resort ha corrido a cargo de Huber Design, utilizando materiales autóctonos de la península de Yucatán como piedras calizas de Mérida y maderas locales (tzalam, parota y rosa morada).

La arquitectura se divide en dos áreas diferenciadas: una zona junto a la laguna, enfocada a experiencias contemplativas, y otra frente al mar, orientada al público familiar.

El complejo incorpora el Spa Alila at Mayakoba, cuya oferta de bienestar ha sido desarrollada en colaboración con terapeutas y líderes culturales locales para integrar tradiciones mayas en sus tratamientos. Las instalaciones incluyen servicios de hidroterapia, rituales de temazcal y un centro de entrenamiento equipado con tecnología inteligente de evaluación biológica.

En el ámbito gastronómico, Alila Mayakoba presenta seis espacios diferenciados. Entre ellos destaca el regreso de Casa Amate, un restaurante de referencia en el destino, junto con el Alisio Beach Club y el Chef's Atelier 'El Huerto', este último basado en un modelo de sistema alimentario circular y residuo cero. La oferta se completa con Na Cocina Local, la taquería Ninguno y el Xiim Bar.

EXPANSIÓN EN EL SEGMENTO DE LUJO

El director general del resort, Patrick Schori, ha señalado que el objetivo de la propiedad es ofrecer una experiencia "profundamente enraizada en el lugar".

Por su parte, el CEO de RLH Properties, Luis Duran, ha destacado que esta apertura coincide con el 20º aniversario de Mayakoba y refuerza la presencia del grupo en el segmento de lujo en México a través de resorts vinculados al entorno.

Con esta incorporación, Hyatt expande su cartera de marcas de lujo en la región bajo la filosofía 'place-led', donde el destino guía la experiencia del huésped. El complejo cuenta además con espacios para eventos y celebraciones, incluyendo capilla y áreas exteriores junto a la laguna.