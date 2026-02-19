Agencias

Gordon Brown afirma haber aportado nueva información a la Policía tras el arresto de Andrés de Inglaterra

El ex primer ministro de Reino Unido y antiguo líder laborista Gordon Brown ha asegurado este jueves haber aportado nueva información a la Policía Metropolitana en relación con la rama británica del caso de Jeffrey Epstein, un paso que llega horas después de que el expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor fuera detenido en su casa de Sandringham en relación con el caso.

"He presentado un memorando de cinco páginas a las policías metropolitanas y de los condados de Surrey, Sussex, del Valle del Támesis y otras autoridades policiales pertinentes de Reino Unido", ha indicado el exmandatario, según informa el diario británico 'The Guardian'.

Brown, primer ministro entre 2007 y 2010, ha señalado que este memorando "aporta información nueva y adicional" a la que ya presentó la semana pasada ante las fuerzas policiales Metropolitana, de Essex y del Valle del Támesis, insistiendo en que su voluntad es que "se haga justicia para las niñas y mujeres víctimas de trata".

Andrés Mountbatten-Windsor ha sido arrestado este jueves en el marco de las investigaciones por sus lazos con Epstein que incluyen registros en direcciones de Berkshire y Norfolk, ha informado la Policía Metropolitana.

La detención ha tenido lugar semanas después de que la familia real británica iniciara el proceso formal para retirar los títulos de Andrés, expulsado asimismo de la mansión en la que residía en Windsor, al oeste de Londres, en una actuación que fue defendida como "necesaria" a pesar de que continuaba negando las acusaciones en su contra.

