Fundación ONCE financia cinco proyectos de apoyo a la educación de niños con discapacidad en 32 centros educativos

El proyecto 'CeRA', desarrollado por la entidad Purísima Concepción en Granada, y la iniciativa 'Juntos hagamos real la inclusión', liderada por AUTRADE en Ciudad Real, constituyen dos de las propuestas específicas seleccionadas en la reciente convocatoria de Fundación ONCE para promover la educación inclusiva entre menores con discapacidad. Según informó Fundación ONCE mediante un comunicado, estos esfuerzos forman parte de un grupo de cinco iniciativas que, desde este curso académico, impactan directamente en el bienestar, la participación y el aprendizaje de más de ochenta estudiantes en treinta y dos centros educativos distribuidos en Aragón, Murcia, Baleares, Andalucía y Castilla-La Mancha.

De acuerdo con lo publicado por Fundación ONCE, esta acción se inserta en la I Convocatoria de ayudas económicas para la promoción socioeducativa de la infancia con discapacidad en el período académico 2025-2026. El programa al que pertenecen las iniciativas se integra, a su vez, dentro del Programa Estatal FSE+ de inclusión social, garantía infantil y lucha contra la pobreza 2021-2027. El objetivo primordial reside en incrementar la participación de los niños y niñas en su entorno escolar y facilitar su permanencia y aprendizaje. Asimismo, se busca acompañar la transición educativa hacia la secundaria, fortalecer las competencias socioemocionales, combatir la segregación o discriminación y fortalecer la resiliencia emocional, tanto en el alumnado como en sus familias.

Como detalló Fundación ONCE, los proyectos seleccionados han sido diseñados para atender a menores con discapacidad, necesidades educativas especiales o requerimientos específicos de apoyo educativo, con vistas a mejorar sus oportunidades y condiciones en los centros escolares. Según consignó el comunicado, las cinco entidades responsables de las iniciativas —cuatro de Plena inclusión: AMADIP ESMENT, AUTRADE, PURÍSIMA CONCEPCIÓN, VALENTIA y APAT— intervienen en centros educativos con metodologías orientadas a la aplicación de buenas prácticas y bajo un enfoque de análisis científico que permite sistematizar el impacto real derivado de sus estrategias.

En total, 85 estudiantes, el 36% de ellos niñas, de 5º y 6º de primaria, participan en los programas desplegados este curso gracias al financiamiento de Fundación ONCE. La intervención se realiza a través de acompañamiento directo, actividades de sensibilización y sesiones de formación destinadas a los entornos educativos de inclusión. Además, las entidades colaboradoras ajustan el apoyo de acuerdo con las necesidades individuales, impulsan la convivencia y la participación en espacios de ocio —como recreos y actividades informales— y orientan su labor a la adquisición de competencias socioemocionales, contemplando tanto el ámbito escolar como el familiar.

El medio Fundación ONCE detalló que los cinco proyectos fueron seleccionados teniendo en cuenta la distribución territorial definida por el marco legal de los fondos estructurales de la Unión Europea. Un proyecto opera en la denominada Zona A, menos afectada por desventajas, en Huesca (Aragón), donde la entidad VALENTIA coordina la iniciativa 'Sentira en tu cole'. En la Zona B, considerada de impacto intermedio, se ubican dos iniciativas: el proyecto ‘Participación inclusiva en el entorno escolar’ de APAT en Lorca (Región de Murcia) y ‘Impulsando comunidades educativas inclusivas’ de AMADIP ESMENT en Mallorca (Islas Baleares). Las otras dos propuestas se implementan en la Zona C, que concentra regiones con mayores dificultades sociales y económicas: el 'Proyecto CeRA' de Purísima Concepción en Granada (Andalucía) y 'Juntos hagamos real la inclusión' de AUTRADE en Ciudad Real (Castilla-La Mancha).

La normativa del FSE+ que regula la adjudicación de los fondos impulsa la reducción de desigualdades territoriales y prioriza el apoyo a zonas rurales, áreas en transición industrial o regiones con marcadas desventajas demográficas o naturales. Fundación ONCE subraya que los proyectos seleccionados no solo promueven la integración y la permanencia en el sistema educativo, sino que también contribuyen a robustecer la participación de las familias y facilitan la construcción de redes colaborativas de apoyo entre estudiantes, docentes y comunidades escolares.

Los proyectos se caracterizan por un enfoque de intervención sistemática fundamentado en la evaluación y la incorporación de buenas prácticas educativas y sociales. La participación de las familias forma parte esencial de las estrategias, con iniciativas que buscan tanto incrementar la resiliencia emocional del alumnado con discapacidad como fortalecer las competencias parentales en el acompañamiento escolar y social de sus hijos. Además, las actividades propuestas permiten el acceso a experiencias de convivencia en igualdad dentro y fuera del aula, con el fin de disminuir los episodios de exclusión o trato diferenciado y favorecer la cohesión en todos los espacios formativos.

Según reportó Fundación ONCE, los docentes y profesionales participantes reciben formación y recursos para acompañar los procesos de inclusión, sensibilización y desarrollo emocional de los menores, reforzando así las capacidades institucionales de los centros implicados. Los datos divulgados ponen de manifiesto el alcance y la diversidad de las acciones emprendidas, reflejando la colaboración entre entidades expertas en discapacidad y centros escolares de distintas comunidades autónomas.

En este contexto, la financiación impulsada por la I Convocatoria de ayudas económicas de Fundación ONCE en 2025-2026 pretende sentar las bases de una continuidad en la promoción socioeducativa de la infancia con discapacidad, con especial atención a la aplicación de modelos replicables y evaluables sostenidos en la inclusión y el aprendizaje equitativo.