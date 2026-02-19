Agencias

El Real Madrid aporta a UEFA "todas las pruebas" tras "los inaceptables episodios de racismo" en Lisboa

El Real Madrid reveló este jueves que ha aportado a la UEFA "todas las pruebas" del episodio vivido entre el brasileño Vinícius Júnior y el argentino Gianluca Prestianni durante la ida de los 'playoffs' de la Champions entre SL Benfica-Real Madrid disputado en Lisboa, unos incidentes que el club blanco calificó de "inaceptables episodios de racismo".

"El Real Madrid CF comunica que ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica", informó la entidad merengue en un comunicado.

El club blanco avanzó que "ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA" este miércoles tras "los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido", según destacó el Real Madrid en su página web.

"El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinícius Júnior desde todos los ámbitos del fútbol mundial", agradeció la entidad, que dejó claro que "seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad".

En el encuentro, Vinícius se dirigió al colegiado del encuentro, el francés François Letexier, después de marcar el 0-1 y celebrar su tanto, al escuchar que Prestianni le había llamado 'mono', un hecho que confirmó el delantero francés Kylian Mbappé, que llegó a decir que el argentino había repetido el insulto hasta "en cinco ocasiones", mientras que el futbolista del Benfica negó los hechos y que se "malinterpretó" lo que dijo.

EuropaPress

