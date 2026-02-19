Agencias

El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo atiende 1.933 nuevos casos entre 2023 y 2024, una cifra récord

El Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), impulsado por la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC), atendió 1.933 nuevos casos entre 2023 y 2024, lo que supone una cifra récord desde que hay registros, según se desprende del Informe 2025.

El documento, presentado este jueves durante el XI Congreso PAIME y II Encuentro Internacional del PAIME, que se celebra en Alicante, tiene carácter bienal y recoge una tendencia ascendente en el número de atenciones ofrecidas por este programa en los últimos años, con un aumento del 13 por ciento respecto al periodo 2021-2022 y del 61 por ciento si se compara con los años 2019 y 2020.

"Se confirma esta tendencia ascendente, sobre todo desde la pandemia de Covid-19. Por tanto, lo que nos pasó en la pandemia no fue puntual, sino que lo vamos a arrastrar consecutivamente en años siguientes", ha explicado la vicepresidenta primera de la FPSOMC y de la OMC y coordinadora nacional del PAIME, Mª Isabel Moya.

