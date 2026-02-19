El multimillonario Les Wexner niega que conociera los crímenes de Epstein: "Llevaba una doble vida"

El multimillonario estadounidense Les Wexner, exdirector de las firmas de moda Abercrombie & Fitch y Victoria's Secret, ha negado este miércoles durante un testimonio a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que tuviera conocimiento de los crímenes cometidos por el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

"Lo que está tan claro ahora es que Epstein llevaba una doble vida. Fue astuto, diabólico y un manipulador", reza el escrito, que agrega que "no socializaba en el círculo" del delincuente sexual convicto, si bien tuvo "encuentros aleatorios, probablemente orquestados" por él con personas prominentes que conocía.

Wexner ha insistido en que "escondió completamente" la otra vida que llevaba, que estuvo "llena de crímenes impensables". "Él sabía que yo nunca habría tolerado su horrible comportamiento. Nada de aquello. En ningún momento presencié ese lado de la vida de Epstein por el que ahora es considerada una persona infame. Soy el padre de dos niñas, ahora mujeres, y pensar en lo que hizo me pone enfermo", ha argüido.

Asimismo, ha reiterado que "nunca vio a Epstein en compañía de una menor de edad". "Nunca estuve en su avión. Contrariamente a los rumores, no le di a Epstein la casa de Nueva York; me la compró por lo que me dijeron que era el valor de tasación. Después de mudarnos, nunca volví a pisar esa casa", ha expresado.

El empresario también ha resaltado que visitó la isla de Epstein "solo una vez poco después de que la comprara" y su familia se detuvo unas horas mientras estaba de crucero. "De nuevo, la faceta de Epstein que decidió revelarme era muy diferente del depredador que finalmente se reveló que era", ha argüido.

Wexner ha argumentado además que cortó lazos con el magnate cuando supo que "había robado grandes sumas de dinero" a su familia. "Una vez que me enteré de su conducta abusiva y del robo a mi familia, no volví a hablar con Epstein", ha aseverado.

Así, ha asegurado que cortó "de manera irrevocable los lazos con Epstein hace casi 20 años" cuando se enteró de que "era un abusador, un delincuente y un mentiroso". "Que quede bien claro: nunca presencié ni tuve conocimiento de la actividad criminal de Epstein", ha subrayado.

El empresario, que ha considerado que fue "ingenuo" e "insensato" por "confiar" en él por ser "un estafador", ha reiterado que no ha hecho "nada malo" ni tiene "nada que ocultar". "Epstein aceptó devolver una cantidad sustancial de dinero", ha afirmado.

"En septiembre de 2007, nueve meses antes de que se declarara culpable en Florida, revocamos sus poderes como apoderado, le quitamos el acceso a nuestras cuentas bancarias y le obligué a renunciar de todas nuestras entidades afiliadas", ha agregado.

Por otro lado, ha afirmado que desde entonces estaba "fuera de su vida". "Mientras que otros visitaron a Epstein en la cárcel y tuvieron contacto con él después de su liberación, yo no lo hice. Tampoco presencié, condoné o posibilité de alguna manera sus crímenes", ha zanjado.

DEMÓCRATAS: "NO HABRÍA ISLA EPSTEIN SIN EL APOYO DE LES WEXNER"

Tras la comparecencia de Wexner, el miembro demócrata de mayor rango del Comité de Supervisión, Robert García, ha querido rebatir la versión del multimillonario y ha visto "evidente" que "intenta minimizar la verdadera relación" que tenía con Epstein.

"Debemos dejar muy claro que no habría isla Epstein, no habría avión de Epstein, no habría dinero para traficar con mujeres y niñas, el señor Epstein no sería el hombre rico que fue sin el apoyo de Les Wexner", ha aseverado, alegando que es "muy importante" tener esto en cuenta.

De este modo, ha apuntado al apoyo económico de Wexner a Epstein, como han hecho los congresistas demócratas Rashida Tlaib, Jasmine Crockett y Yassamin Ansari en declaraciones similares de las que se ha ido haciendo eco en redes sociales el partido en el Comité de Supervisión.

El testimonio, difundido por la cadena CBS, es contradictorio, puesto que los documentos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense sobre el caso revelan que su nombre aparece en correos electrónicos, entrevistas y demandas judiciales que datan de mucho después de 2008.

Wexner contrató a Epstein como su gerente financiero --tras conocerle en la década de 1980 gracias al exvicepresidente del gigante de seguros Aon, Bob Meister-- desde 1987 hasta 2007. En julio de 1991, le otorgó poder notarial y también le nombró fideicomisario en el consejo de la Fundación Wexner.

En julio de 2019, el empresario fue incluido en una lista de diez co-conspiradores de Epstein por parte del FBI, si bien no se presentaron cargos en su contra. Virginia Giuffre, una de las víctimas, afirmó en documentos judiciales que Wexner era uno de los hombres que abusó sexualmente de ella.

En octubre de 2024, Michael Jeffries, quien fuera presidente y director ejecutivo de Abercrombie & Fitch entre 1992 y 2014, fue detenido en Estados Unidos tras ser acusado de liderar una red internacional de tráfico sexual y de promover la prostitución.