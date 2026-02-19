Detenido el expríncipe Andrés de Inglaterra por su relación con el caso Epstein

La noticia legal que involucra al antiguo príncipe Andrés Mountbatten-Windsor surge en una fecha destacada para él, su cumpleaños número sesenta y seis. Según detalló la BBC, las fuerzas de seguridad del Reino Unido detuvieron al hermano menor del rey Carlos III en la residencia de Sandringham, una de sus propiedades rurales en Norfolk, en el contexto de las indagaciones sobre su vínculo con el empresario fallecido y condenado por delitos sexuales, Jeffrey Epstein.

De acuerdo con la información publicada por la BBC, la Policía del Valle del Támesis confirmó en un comunicado que un hombre de Norfolk, de aproximadamente sesenta años, fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Las autoridades han evitado divulgar el nombre del detenido, en apego a las normativas nacionales sobre identificación de personas investigadas en etapas iniciales de causas judiciales. El comunicado policial advierte sobre la necesidad de cautela en cualquier comunicación pública sobre el caso, señalando que se "debe evitar cualquier publicación que pueda incurrir en desacato".

Tal como informó el medio británico, los investigadores policiales realizan registros en distintas propiedades vinculadas al caso, localizadas en los condados de Berkshire y Norfolk. Estas acciones forman parte de la pesquisa que analiza las relaciones entre figuras públicas británicas y personas cercanas a Jeffrey Epstein, cuyo historial delictivo ha generado investigaciones internacionales desde su muerte.

El expríncipe Andrés, hijo de la fallecida reina Isabel II y exesposo de Sarah Ferguson, perdió sus títulos y funciones reales en octubre de 2015, después de que se hicieran públicas sus conexiones con Epstein. Tras la revelación de esos lazos, Andrés quedó apartado de la vida oficial de la realeza y se ha mantenido bajo el escrutinio de los medios y las autoridades.

El comunicado de la Policía del Valle del Támesis, citado por la BBC, no aclara los detalles precisos que motivaron el arresto, limitándose a informar sobre la conducta sospechosa en el desempeño de funciones oficiales. Mientras tanto, el exmiembro de la familia real permanece bajo custodia policial y las investigaciones continúan activas, con incursiones en diversas propiedades.

El escándalo relacionado con Epstein ha salpicado a figuras públicas en distintos países, y en el Reino Unido ha puesto nuevamente en el foco a Andrés Mountbatten-Windsor. Según consignó la BBC, las pesquisas actuales buscan esclarecer el alcance de sus relaciones con proporcionistas de Epstein y si estas establecieron algún tipo de ilícito en el ejercicio de cargos públicos. Los resultados de los registros y la información recabada determinarán los próximos pasos en la indagatoria.

El arresto coincide con una fecha simbólica para el expríncipe, lo que profundiza la exposición mediática y el interés público sobre su situación. La casa real británica no ha emitido comentarios oficiales respecto al acontecimiento. Al cierre de este informe, la Policía del Valle del Támesis continúa sin identificar de manera pública al hombre detenido, pese a que la BBC ha señalado su identidad y el contexto de la investigación, e insiste en evitar especulaciones para proteger la integridad del proceso judicial en curso.