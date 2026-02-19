Cofides concede más de un millón de euros a Genesal Energy para ampliar y renovar sus equipos en Perú

El acuerdo, según detalló Cofides en un comunicado, contempla la incorporación de 66 grupos electrógenos fabricados en España, que pasarán a formar parte de la filial peruana de Genesal Energy. Esta medida busca no solo actualizar la flota existente en el país, sino también ampliar la capacidad de respuesta de la empresa en un entorno marcado por el crecimiento de la demanda de soluciones energéticas.

La organización financiera Cofides informó que ha otorgado un préstamo de coinversión de 1,05 millones de euros a Genesal Energy, dirigida a la adquisición de estos generadores para fortalecer la flota de alquiler de la compañía en Perú. Según prevé el comunicado emitido por Cofides, la operación se financia con cargo al Fondo para Operaciones de Inversión de la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme), así como con recursos propios de la misma Cofides. El desembolso permitirá sumar 55 equipos seminuevos y 11 nuevos, todos ellos construidos por la empresa gallega en territorio español y posteriormente vendidos a su filial peruana a precios de mercado.

El servicio informativo de Cofides indicó que el total de la inversión realizada asciende a 1,5 millones de euros, integrando tanto el préstamo concedido como la participación de Genesal Energy en la operación. Con la renovación y expansión de la flota, la compañía refuerza su apuesta por el sector energético peruano, en el que busca consolidar su presencia apostando por equipos que garantizan el suministro confiable de energía.

El director corporativo del Departamento de Inversiones de Cofides, Miguel Ángel Ladero, valoró la importancia del acuerdo, afirmando en el comunicado: "Esta operación fortalece la posición de Genesal en un mercado estratégico y contribuye al desarrollo industrial de Perú al proporcionar soluciones energéticas esenciales". De acuerdo con el comunicado, el propósito de la inversión responde tanto al interés de Genesal Energy por avanzar en su estrategia internacional como a la necesidad de dotar al ecosistema industrial peruano de equipamiento eléctrico fiable.

El consejero delegado de Genesal Energy, Julio Arca, puso de relieve la relevancia de este movimiento empresarial señalando que “Perú es un mercado estratégico” para la firma y calificando la operación como un “impulso clave” dentro de los planes de expansión internacional de la compañía, conforme citó Cofides. La presencia de la firma gallega en mercados sudamericanos forma parte de la estrategia de diversificación e internacionalización que la empresa viene desarrollando en los últimos años.

La adquisición y puesta en funcionamiento de estos más de 60 generadores busca satisfacer la creciente necesidad de soluciones energéticas en el país sudamericano, al mismo tiempo que amplía la oferta de equipamiento en el segmento del alquiler industrial. Genesal Energy, a través de su filial peruana, podrá ofrecer a sus clientes alternativas modernas y fiables a partir de equipos fabricados en España que cumplen con los estándares técnicos requeridos por la industria actual en Perú.

Según comunicó Cofides, el modelo de financiación con fondos del Fonpyme se dirige especialmente a impulsar operaciones de internacionalización de pequeñas y medianas empresas españolas, permitiéndoles acceder a mercados de creciente dinamismo, como es el caso del peruano. El aporte de recursos a través de esta fórmula persigue la consolidación de la presencia empresarial española en el exterior, favoreciendo una expansión ordenada y sostenible.

La actualización de la flota eléctrica por parte de Genesal Energy busca dar respuesta al aumento de la demanda de energía fiable en procesos industriales, construcción, eventos y otras actividades en Perú, de acuerdo con lo consignado por el comunicado institucional. Además, la renovación tecnológica de la oferta productiva permitirá a la filial peruana mejorar su competitividad mediante la oferta de soluciones ajustadas a los requerimientos del tejido empresarial local.

El total de equipos, compuesto por 55 generadores seminuevos y 11 nuevos, responde a un análisis de las necesidades existentes en el mercado peruano, así como a la capacidad de fabricación y suministro de Genesal Energy en España. La transacción contribuye, según subrayó Cofides, al refuerzo de la colaboración entre ambas economías y promueve el intercambio de tecnología y conocimiento en materia de energía.

El proceso de venta y transferencia de los generadores sigue las condiciones de mercado y garantiza el cumplimiento de la normativa en materia de transporte internacional de maquinaria y equipamiento, señaló la organización financiera en su nota. De igual forma, la apuesta por soluciones energéticas de origen español está alineada con los objetivos de la compañía gallega en lo que respecta a la proyección y el crecimiento en territorios estratégicos.

A través de esta operación, acentuó Cofides, se fomenta el desarrollo industrial en Perú, al facilitar a empresas, industrias y operadores locales el acceso a tecnologías energéticas capaces de hacer frente a los desafíos del suministro. El préstamo y la inversión asociada ponen de manifiesto el interés tanto de Cofides como de Genesal Energy por participar activamente en los principales mercados sudamericanos con propuestas que incorporan innovación y fiabilidad en el campo de la generación eléctrica.