Ana Alonso, originaria de Andalucía, aseguró la sexta medalla de España en Juegos Olímpicos de Invierno al alcanzar el bronce en la prueba de Sprint de esquí de montaña, un logro que cobró mayor relevancia tras haber superado un accidente grave en octubre durante sus entrenamientos, situación que puso en duda su participación en el evento celebrado en el Stelvio. De acuerdo con AV, la atleta protagonizó una remontada notable que la llevó desde posiciones rezagadas hasta consolidarse en el tercer lugar durante la final, con lo que estrenó el medallero español en Milán y Cortina d’Ampezzo.

La misma jornada continuó con la actuación del catalán Oriol Cardona, quien según publicó AV, se enfrentaba a la cita como uno de los principales favoritos en la disciplina. Cardona logró gestionar la presión de manera efectiva y dominó la gran final, especialmente en el tramo decisivo al superar los escalones, obteniendo así el primer oro olímpico invernal para España desde el triunfo de Francisco Fernández Ochoa en 1972, detalló la fuente. Con esta medalla dorada, Cardona marcó un hito al romper una larga sequía de oro para el país en Juegos de Invierno.

El medio AV detalló que la organización de estos Juegos Olímpicos de Invierno en Italia, divididos entre Milán y Cortina d’Ampezzo, ofreció a la delegación española un escenario para sumar resultados históricos en el esquí de montaña, una disciplina recientemente incorporada al programa olímpico. Alonso, tras meses de incertidumbre por el accidente sufrido durante el otoño, ingresó a la competencia impulsada por una clasificación basada en tiempos que le permitió pelear por las medallas. Su desempeño en la final destacó por una progresión sostenida a lo largo de la prueba, logrando posicionarse en el podio al cierre de la competencia conforme reportó AV.

Oriol Cardona, por su parte, garantizó la segunda medalla del día para España. Según describió AV, se encontraba señalado por su rendimiento anterior y por las expectativas dentro del equipo nacional. La gestión de la carrera y la capacidad para mantener el liderazgo en la recta final lo consagraron como campeón olímpico. La prensa especializada, según reportó AV, enfatizó la trascendencia de este resultado al tratarse de la última presea de oro conseguida por España en unos Juegos Olímpicos de Invierno en la edición de 1972, cuando Francisco Fernández Ochoa subió al primer lugar del podio.

Ana Alonso, tras asegurar su clasificación a la final, completó la prueba de Sprint demostrando una recuperación física sobresaliente, postura que, según las informaciones consignadas por AV, reforzó la admiración de la delegación y sumó una presencia inédita de mujeres españolas en el podio de este deporte. La atleta se reinsertó en la competición tras el accidente y logró un resultado que suma a las participaciones históricas españolas en eventos de invierno.

El esquí de montaña, disciplina presente por primera vez en unos Juegos Olímpicos de Invierno, trajo consigo para la delegación española una oportunidad de ampliar su relevancia en el panorama internacional de los deportes invernales. El desempeño de Cardona y Alonso, conforme relató AV, ha significado un impulso para el equipo español, refrendando el desarrollo de nuevos talentos en el calendario olímpico.

Las dos medallas obtenidas en la jornada de Sprint en Milán-Cortina abren, según informes de AV, nuevas expectativas para la representación de España en próximas ediciones, no solo por los logros individuales, sino también por el resurgir en el medallero de unos Juegos Olímpicos de Invierno después de más de cinco décadas sin preseas doradas y con apenas un reducido número de podios en la historia.

Las actuaciones de Ana Alonso y Oriol Cardona, reflejadas por AV, contribuyen a configurar un registro relevante dentro de la historia del olimpismo español invernal, revitalizando el interés por los deportes de nieve y montaña y poniendo de relieve la resiliencia y capacidad competitiva de los deportistas nacionales.