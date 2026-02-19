Agencias

Adrien Brody y Zoe Saldaña regresarán al escenario de los Óscar como presentadores

El Teatro Dolby será el epicentro de la ceremonia conducida nuevamente por Conan O’Brien, una gala que estrenará novedades y más nombres destacados, mientras “Sinners” lidera las nominaciones y la expectativa crece con una destacada presencia internacional

Zoe Saldaña, reconocida por su actuación en “Emilia Pérez”, y Kieran Culkin, intérprete en “A Real Pain”, regresarán al Teatro Dolby para presentar premios en la próxima entrega de los Óscar, según informó EFE. Ambos fueron galardonados en la última edición: Saldaña recibió el reconocimiento a mejor actriz de reparto y Culkin obtuvo la distinción correspondiente en la misma categoría masculina. El anuncio, realizado por Raj Kapoor, productor ejecutivo y director creativo, junto a la productora ejecutiva Katy Mullan, confirma la presencia de estos actores entre los primeros presentadores confirmados para la 98ª edición, que se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles.

De acuerdo con EFE, Adrien Brody y Mikey Madison también estarán a cargo de la entrega de premios durante la ceremonia. Brody destacó en la edición anterior por alzarse con el reconocimiento a mejor actor por su interpretación en “The Brutalist”, dirigida por Brady Corbet. Madison, en tanto, obtuvo el premio a mejor actriz por su papel en “Anora”, filme dirigido por Sean Baker. El medio detalló que estas confirmaciones se suman a la lista de figuras que ya integran el evento, aunque la Academia de Hollywood adelantó que nuevos nombres se sumarán en semanas próximas.

La gala será conducida nuevamente por Conan O’Brien, quien asume esta función por segundo año consecutivo. Según EFE, la ceremonia podrá seguirse en directo a través de la cadena ABC y por la plataforma Hulu. La transmisión está prevista para el tercer domingo de marzo, desde las 16:00 hora local en Los Ángeles (00:00 GMT del día siguiente).

En cuanto a las películas nominadas, el medio EFE reportó que “Sinners” obtuvo 16 nominaciones, estableciendo un nuevo récord en la historia de los premios Óscar. Esta cifra coloca a la producción al frente de todas las candidatas de la edición 98. La sigue “One Battle After Another”, que aspira a 13 galardones en distintas categorías.

La representación internacional gana protagonismo en esta edición, según consignó EFE, con títulos como “O Agente Secreto”, candidatura que incluye mejor actor para Wagner Moura, mejor película y mejor película internacional. Además, la obra española “Sirat” fue postulada en dos categorías relevantes: mejor película internacional y mejor sonido.

La organización de la gala, liderada por Raj Kapoor y Katy Mullan, anticipó que continuarán sumando figuras destacadas como presentadores a medida que se acerque la fecha de la ceremonia. El Teatro Dolby, sede habitual de los premios, será nuevamente el entorno donde se reúnan artistas, cineastas y profesionales de la industria del cine internacional.

Los premios, organizados por la Academia de Hollywood, buscan reconocer la excelencia en distintas áreas de la producción cinematográfica. La transmisión por televisión y plataformas digitales amplía el alcance global del evento, que despierta expectativa tanto por la competencia entre películas como por la reaparición de ganadores y nominados en el escenario. Según detalló EFE, el evento planea fusionar novedades en su formato con la participación de figuras consagradas y un creciente número de talentos del ámbito internacional.

En la última premiación, la presencia de Brody, Saldaña, Culkin y Madison no solo estuvo marcada por sus galardones, sino que también subrayó el peso de sus interpretaciones en las películas destacadas de la temporada. Ahora, su retorno como presentadores refuerza la continuidad de una tradición en la que antiguos ganadores o candidatos vuelven a involucrarse desde otros roles dentro de la ceremonia, según subrayó EFE en su reporte.

El evento también pone en el centro a las producciones de distintos países, como es el caso de la nominación de Wagner Moura y “Sirat”, lo que, de acuerdo con EFE, refuerza el carácter global de la competencia. La expectativa que suscita la edición número 98 se encuentra alimentada tanto por los récords de nominaciones como por la diversidad de representantes y obras en competencia.

