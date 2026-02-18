Agencias

Víctor Manuel y Ana Belén homenajean al poeta Joan Margarit en el quinto aniversario de su muerte

Reconocidas figuras del arte y la literatura se reunieron en el Instituto Cervantes para rendir tributo al destacado autor catalán, en un acto emotivo que incluyó intervenciones artísticas y que buscó subrayar la importancia de preservar el legado cultural

Mónica Margarit participó en el homenaje dedicado a su padre, el poeta Joan Margarit, que tuvo lugar en el Instituto Cervantes cinco años después de su fallecimiento el 16 de febrero de 2021. Según informó el medio, figuras representativas del mundo de la cultura se congregaron en el acto, cuyo objetivo central fue preservar y resaltar el legado intelectual del autor catalán.

El evento reunió a destacados exponentes del arte y la literatura, como Víctor Manuel y Ana Belén, quienes acudieron junto con otros rostros conocidos para rendir tributo al poeta. De acuerdo con lo publicado, la pareja se ubicó en los primeros asientos y participó activamente en la ceremonia, compartiendo escenario con el poeta Ramón Andrés, los periodistas Juan Cruz y Pepa Fernández, el crítico Jordi Gracia y la librera Lola Larumbe.

Tal como detalló la fuente, la gala fue conducida por el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el editor Emili Rosales. Durante el acto se realizaron intervenciones artísticas y literarias que pusieron de manifiesto la admiración de los presentes por Joan Margarit. El músico Miguel Poveda asumió el segmento musical junto con Joan Albert Amargós al piano, lo que permitió a los asistentes experimentar una velada dedicada a la memoria y obra del homenajeado.

El homenaje se enmarcó en la iniciativa 'La libertad es una librería', puesta en marcha por el Instituto Cervantes desde 2020 como respuesta al impacto de la pandemia sobre el sector de las librerías. Según consignó el medio, este proyecto persigue respaldar a los libreros y subrayar el valor de la cultura escrita a través de encuentros que reúnan a creadores y lectores en torno a figuras literarias de referencia.

Durante la ceremonia, se evocó tanto la trayectoria como la aportación de Joan Margarit, distinguido con el Premio Cervantes en 2019. Familias, colegas y lectores, junto a personalidades del ámbito cultural, participaron del acto que enfatizó la importancia de mantener vivo el acervo poético y la herencia intelectual de Margarit.

La presencia de Mónica Margarit y el acompañamiento de músicos de reconocida trayectoria confirió al homenaje un tono cercano a lo personal y al mismo tiempo proyectó la figura del poeta en el contexto colectivo. El Instituto Cervantes, como sede del encuentro, se consolidó una vez más como espacio para la promoción de la cultura española y sus protagonistas más representativos, según destacó la cobertura del evento.

Finalmente, la propuesta artística y literaria impulsada en el homenaje buscó reforzar el compromiso con la memoria cultural y el apoyo a los espacios que garantizan la circulación de obras y autores. El medio remarcó cómo la convergencia de voces y disciplinas en memoria de Joan Margarit constituyó un acto de reconocimiento y defensa de la creación literaria en el presente.

