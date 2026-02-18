Agencias

Una incidencia en Movistar deja sin conectividad a unas 100.000 pymes en España

La avería de una plataforma de Movistar (Telefónica) ha dejado sin conectividad (voz y datos) a unas 100.000 pymes en España, según han informado a Europa Press en fuentes conocedoras de la avería.

Movistar España ha explicado en su cuenta de X que los técnicos han detectado una incidencia, que afecta a los servicios de Movistar Empresas, en la que se está trabajando ya para solucionarla.

"Existe una incidencia en el servicio de Movistar Empresas. Los técnicos ya se encuentran trabajando para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible", subrayan desde Movistar España.

