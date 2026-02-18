Txus Vidorreta: "Llegamos bien a la Copa, al mismo nivel que al principio de la temporada"

El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, celebró que su equipo haya sabido "reaccionar" a la baja de uno de sus jugadores claves, el base brasileño Marcelinho Huertas, y que se encuentre "al mismo nivel que estuvo al principio de la temporada" de cara a afrontar la Copa del Rey que arranca este jueves en Valencia y donde se medirá en "una eliminatoria abierta e igualada" al Kosner Baskonia.

"Llegamos a priori bien. El equipo está entrenando bien, llevamos seis victorias en los últimos ocho partidos y hemos sabido reaccionar a la baja de Marcelinho", señaló Vidorreta a los medios de comunicación, ante los que confirmó que el veterano base "sigue mejorando de manera rápida, pero no lo suficientemente como para haber podido entrenar con el equipo hasta ahora".

En este sentido, el técnico vasco recalcó que si el 'MVP' de la pasada Liga Endesa "continúa sin entrenar con el equipo, no jugará el viernes" ante el Kosner Baskonia. "Pero somos muy optimistas porque nuestro objetivo siempre ha sido que estuviera disponible en marzo y todo indica si no hay ningún contratiempo que podrá llegar y salvo milagro es complicado que llegue a la Copa", sentenció.

Vidorreta ve a su equipo "al mismo nivel que estuvo al principio de la temporada", aunque, "lógicamente, un poco mermado" por esta baja de Marcelinho, "que es un jugador determinante", de cara a una "eliminatoria abierta e igualada". "Ellos tienen la condición de cabezas de serie lo que les hace algo más favoritos, y nosotros, la de la tradición de los últimos años en la que siempre hemos competido bien en la Copa", subrayó.

Ambos se han cruzado ya dos veces en la Liga Endesa, con un triunfo para cada uno en su pabellón. "Hemos marcado nuestro estilo en ambos partidos y es algo que seguramente seguiremos queriendo hacer. Creo que fuimos mejores en los primeros 20 minutos de cada uno de los partidos y el Baskonia en los segundos. Por lo tanto, intentaremos iniciar el partido como lo hemos hecho siempre contra ellos y mejorar lo que hemos hecho en la segunda, especialmente pensando en lo que hicimos en la segunda parte del partido que vencimos", advirtió El bilbaino no quiso centrarse en las posibles bajas de su rival porque "tiene una plantilla muy larga, sin ninguna duda la más larga en los últimos años" de un equipo ante el que deben ser "muy activos en el trabajo contra sus manejadores" en relación a Trent Forrest, Markus Howard y Timothé Luwawu-Cabarrot, "dos de sus máximos anotadores", y Un Mateo Spagnolo que "juega muy bien habitualmente" contra su equipo.

"La Copa hay que afrontarla siempre partido a partido y eso es lo que hemos hecho cada temporada. Estamos con el foco en exclusiva en los cuartos de final y en hacer un buen partido contra el Baskonia y si tenemos una oportunidad aprovecharla", remarcó el entrenador de La Laguna Tenerife, para el que "lo importante" es que el club se haya clasificado en diez ediciones "de manera consecutiva" y "siempre compitiendo a alto nivel".