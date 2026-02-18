Tajani viajará este jueves a EEUU para consolidar el papel de Italia como "observador" en la Junta de Paz

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha confirmado que viajará este jueves a Washington, la capital estadounidense, para participar en la primera reunión de la recién creada Junta de Paz para Gaza, que se enmarca en el plan de Estados Unidos para en futuro del enclave palestino, una visita con la que espera consolidar el papel de Italia como "observador".

Tajani, que ha reiterado la importancia de asistir a estos encuentros dada la ausencia de "planes alternativos" para la zona, ha indicado que estará "presente" cuando las conversaciones tengan lugar, especialmente en lo referente a "la reconstrucción de Gaza y el futuro de Palestina".

"Italia está siendo líder en el área mediterránea. No podemos fallar a la hora de ser parte de la estrategia que nos coloca en la línea de frente y nos permite ver lo que se está haciendo. Tenemos que hacer lo que siempre se ha hecho para construir la paz y la estabilidad en todo Oriente Próximo", ha aclarado, según informaciones del diario 'Il Giornale d'Italia'.

En este sentido, ha asegurado que "esta decisión política respeta la Constitución de Italia, que sigue formando parte de la estrategia de la Unión Europea, de la que forma parte".

Así ha secundado sus palabras del miércoles, cuando aseguró ante la Cámara de Diputados italiana que Italia busca desempeñar un papel "protagonista" como "figura fundamental" a pesar de las críticas vertidas desde la oposición, que ven estos actos como una forma de colonialismo.

"El Gobierno considera que esta es una solución equilibrada", recalcó, al tiempo que afirmó que la ausencia de Italia "no solo sería incomprensible desde el plano político sino también contraria al artículo 11 de la Constitución, que recoge la importancia de rechazar el conflicto armado como medio para resolver disputas". "Hemos apoyado el plan desde el inicio", declaró entonces.

"Italia, teniendo en cuenta su historia, su situación geográfica y su papel político en la región, no puede quedarse al margen de este proceso. El Gobierno italiano debe seguir formando parte. No vamos a cansarnos nunca de trabajar para la paz", apuntó.

TURQUÍA TAMBIÉN ACUDIRÁ

Por su parte, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha señalado que también acudirá a la reunión de este jueves en Estados Unidos, siguiendo la invitación recibida, según ha informado el propio presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Anatolia.

En una serie de comentarios realizados a su regreso de Etiopía, Erdogan ha explicado que Europa "no puede construir un marco de seguridad creíble sin la presencia de Turquía", que ha ejercido en numerosas ocasiones como mediador y ha rechazado con contundencia las acciones de Israel contra los palestinos.

Además, ha hecho hincapié en que la integración siria está siendo supervisada de cerca y ha instado a todas las partes implicadas a descartar por completo una posible intervención militar en Irán.