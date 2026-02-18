Pueyo y Colell acaban en una óptima 15ª plaza en el sprint libre por equipos de Milán y Cortina

Los españoles Jaume Pueyo y Marc Colell finalizaron este miércoles en una óptima decimoquinta posición en la prueba del sprint libre por equipos del esquí de fondo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), donde lograron una histórica clasificación para una final con nuevo oro histórico del noruego Johannes Klaebo.

Pueyo y Colell brillaron en la clasificación e hicieron por momentos soñar a la delegación presente en la cita invernal con su primer diploma tras finalizar en la quinta posición la fase de clasificación con un tiempo de 5:52.21.

El de Badalona mostró su nivel competitivo adquirido tras varios años en la Copa del Mundo con un gran crono de 2:51.75, el segundo más rápido y sólo superado por el mito Klaebo (2:49.12), mientras que el de La Seu d'Urgell, debutante en unos Juegos, hizo 3:00.46, el vigesimonoveno.

Esto despertó el optimismo de cara a la final, donde la lucha por las medallas elevó el nivel de todos los participantes. El equipo español trató de pelear por finalizar entre los ocho mejores y tras el primer relevo mantenía sus opciones al marchar séptima, aunque con todos los participantes aún agrupados.

Pueyo consiguió acabar su segundo relevo en la sexta posición, pero a partir de ahí Culell no pudo mantener el ritmo de una final que se iba endureciendo cada vez más y cayó a la decimoquinta posición. Su compañero intentó remontar en su último relevo, pero al debutante le abandonaron las fuerzas en el suyo final y España acabó decimoquinta y última de la final.

La medalla de oro fue una vez más para el 'rey' de estos Juegos de Milán y Cortina d'Ampezzo, el imponente noruego Johannes Klaebo, que mantiene su reto de ganar las seis pruebas que va a disputar. Esta, acompañado por Einar Hedegart, supuso su quinto metal dorado, el décimo olímpico de su palmarés tras una prueba donde volvió a ser imbatible, y para igualar el récord del patinador estadounidense Eric Heiden, quíntuple campeón olímpico en 1980. Los 50 kilómetros serán la última prueba del nórdico para quedarse como el mejor de la historia.

Tras arrancar en la tercera plaza después del primer relevo de Hedegart, el estelar esquiador noruego puso a su país en la primera posición, una plaza que ya no soltaría Noruega para imponerse por delante de los Estados Unidos (Ben Ogden y Gus Schumacher) e Italia (Elia Barp y Federico Pellegrino).

Por otro lado, en la prueba femenina, la victoria fue para Suecia con Jonna Sundling y Maya Dahlqvist, actuales campeonas del mundo y plata hace cuatro años en Pekín que dieron a su país el cuarto oro de cinco posibles en el esquí de fondo femenino. Las suizas Nadja Kaelin y Nadine Fähndrich fueron plata y las alemanas Laura Gimmler y Coletta Rydzek, bronce.