Prestianni: "No dirigí insultos racistas a Vinícius, malinterpretó lo que cree haber escuchado"

La intervención del club SL Benfica en la controversia, publicando material audiovisual y declaraciones en redes sociales, trató de aclarar lo sucedido tras el partido de ida de los ‘playoffs’ de acceso a octavos de la Champions League, una vez se generó la denuncia de insultos hacia Vinícius Júnior. Según detalló el medio, el Benfica aseguró mediante imágenes y un comunicado que los futbolistas del Real Madrid no se encontraban a la distancia adecuada para escuchar lo que alegaron oír en el terreno de juego.

De acuerdo con lo reportado por la fuente original, Gianluca Prestianni recurrió a sus redes sociales para desmentir de forma contundente cualquier actitud discriminatoria hacia Vinícius Júnior, extremo brasileño del Real Madrid, tras el episodio vivido en el Estádio da Luz. El jugador argentino afirmó: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Júnior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado”. Estas palabras se publicaron en el perfil de Instagram de Prestianni, en un contexto marcado por la tensión posterior al encuentro.

Los hechos ocurrieron inmediatamente después de que Vinícius Júnior anotara el tanto que aseguró la victoria para el Real Madrid por 0-1. Tras celebrar el gol, el brasileño recibió una tarjeta amarilla por supuestamente encararse con los aficionados presentes en el estadio. Posteriormente, Vinícius comunicó al árbitro que Prestianni le había dirigido un insulto racista, específicamente que le llamó "mono", lo que llevó a una interrupción del partido durante diez minutos.

La versión del jugador argentino fue respaldada tanto por su propio testimonio como por el posicionamiento del Benfica, que acompañó su defensa con la publicación de imágenes en las que, según argumentó la institución, la distancia entre Prestianni y los jugadores del Real Madrid dificultaba la veracidad de la acusación. El club difundió un video junto a un texto explicativo en el que insistió: según la evidencia visual proporcionada, los futbolistas rivales no podían haber escuchado lo que afirmaron.

La controversia originada generó una respuesta inmediata no solo en la cancha sino también en redes sociales, donde la declaración de Prestianni subrayó que “jamás fui racista con nadie”, reiterando así su postura frente a las acusaciones. Además, denunció haber sido objeto de amenazas por parte de integrantes del Real Madrid tras elevar su versión de los hechos ante el colegiado.

El episodio se inscribe dentro de un clima de máxima tensión durante choques decisivos de Champions League, en los que las disputas verbales y físicas suelen transformarse en foco de atención mediática. El caso cobró mayor relevancia al tratarse de Vinícius Júnior, futbolista que ha denunciado con anterioridad incidentes racistas en distintas ligas europeas. Según el medio, la reacción institucional del Benfica buscó amortiguar la polémica ofreciendo pruebas visuales y defendiendo el comportamiento de su jugador.

La acusación formulada por Vinícius, que motivó la detención temporal del encuentro, derivó en una revisión de los hechos no solo por el árbitro sino también por las directivas de ambos clubes, quienes intercambiaron opiniones respecto a lo ocurrido. El Benfica remarcó en su publicación la importancia de la evidencia presentada para desestimar lo manifestado por el futbolista brasileño y consideró que la situación fue producto de un error de interpretación.

Prestianni, en su mensaje, no solo negó haber emitido comentarios racistas sino que también criticó la reacción posterior del conjunto madridista hacia su persona. Al detallar su experiencia después del partido, destacó que recibió amenazas de los jugadores del Real Madrid, lo que intensificó la tensión más allá del terreno de juego, según consignó la fuente.

La amplia difusión en plataformas digitales de los comunicados tanto del club como del jugador puso el foco en la necesidad de garantías y claridad ante acusaciones de esta naturaleza en el fútbol profesional. Todo el desarrollo del incidente contó con análisis pormenorizado en medios y redes, de acuerdo a lo reflejado por la fuente original, que documentó la sucesión de declaraciones, las acciones arbitrales y la respuesta de las partes involucradas.

El abordaje del Benfica, utilizando tanto argumentación institucional como recursos visuales, mostró la estrategia del club portugués para proteger la imagen de su futbolista y deslegitimar las acusaciones recibidas. El episodio plantea nuevos interrogantes sobre la gestión de denuncias y la atención mediática que suscitan situaciones de discriminación en los principales escenarios deportivos internacionales, tal como publicó la fuente consultada.