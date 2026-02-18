Pau Quesada: "La expulsión nos ha cambiado el plan pero hemos hecho muy buena segunda mitad"

Pau Quesada destacó el papel determinante de la guardameta y la delantera en el rendimiento colectivo tras la clasificación del Real Madrid a los cuartos de final de la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva. De acuerdo con declaraciones recogidas por medios como la rueda de prensa oficial del club, el entrenador explicó que la expulsión temprana de Théa Greboval, ocurrida en el minuto cinco, alteró profundamente la estrategia planificada para el enfrentamiento, obligando a reestructurar rápidamente al equipo en una situación adversa.

En palabras de Quesada, recogidas por los medios acreditados, la expulsión obligó a replantear la propuesta táctica inicial y afectó la consistencia del conjunto en los primeros compases del encuentro. Según detalló el entrenador del Real Madrid, a pesar del desafío que supuso disputar el partido con una jugadora menos desde tan temprano, el grupo consiguió recomponerse y estabilizar su juego, aunque al descanso el marcador no reflejaba una ventaja para las madridistas.

El entrenador señaló que tras el tiempo de descanso se logró una reacción relevante, lo que permitió que las jugadoras compitieran en mejores condiciones durante la segunda mitad. Este esfuerzo, según reportó el Real Madrid en su comunicación posterior al partido, resultó fundamental para avanzar nuevamente hasta el grupo de los ocho mejores equipos del continente. En la visión de Quesada, haber accedido a cuartos de final en ediciones consecutivas constituye un indicio del desarrollo que ha experimentado el club en el ámbito europeo y habla de la ambición que caracteriza al proyecto femenino del Real Madrid.

Quesada hizo referencia a la importancia de moderar las expectativas y ajustar los objetivos a la realidad competitiva. Según consignó la rueda de prensa, el entrenador recordó que solo por segunda vez el Real Madrid femenino se encuentra entre los ocho mejores equipos de la competición, y enfatizó que durante la campaña anterior se lograron victorias significativas, como las obtenidas ante el campeón de Europa y frente al FC Barcelona, señalando estos resultados como una señal tangible del crecimiento institucional.

Sobre el análisis futbolístico del partido, Quesada destacó que los títulos se deciden por las actuaciones de la portera y la delantera. En ese sentido, elogió el desempeño sostenido de Misa, quien según el técnico ha tenido una "gran temporada". Reconoció que la lesión de Signe Bruun obligó a realizar variantes en el esquema ofensivo y a apostar por una mayor movilidad en el frente de ataque. Resaltó el papel de Eva Navarro, calificada por Quesada como una de las mejores laterales derecho de Europa, y subrayó que la jugadora debe mantener su nivel de exigencia y compromiso.

El técnico valenciano, citado por medios en la sala de prensa, proyectó el reto de los cuartos de final contra el FC Barcelona como una oportunidad que exigirá la máxima concentración durante los 90 minutos reglamentarios. Quesada indicó que enfrentarse a este tipo de rivales demanda atención plena y precisión en cada instante del partido, afirmando que la identidad del Real Madrid se mantiene constante, independientemente del adversario. Añadió que el desempeño de las jugadoras ha sido determinante para alcanzar de nuevo esta ronda de la competición continental, y que la preparación para el duelo contra el Barça se basará en el análisis del estado de forma de ambos equipos en el momento del encuentro.

Durante la comparecencia posterior a la clasificación, recogida por los canales oficiales y otros medios, Quesada hizo hincapié en que el acceso repetido a los cuartos de final representa una evidencia concreta del desarrollo del equipo femenino y del club en general. En su valoración, el Real Madrid aspira a consolidar su presencia entre la élite europea y a sostener el proceso de mejora que se refleja tanto en los resultados como en las actuaciones individuales y colectivas sobre el terreno de juego.