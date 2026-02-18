Israel derriba la casa en Cisjordania de un miembro de Hamás implicado en dos ataques en 2024

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles el derribo de la vivienda en Cisjordania de un integrante del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) responsable de dos ataques perpetrados en 2024 que se saldaron con la muerte de dos israelíes.

Así, ha indicado en un comunicado que los militares demolieron la casa en la localidad de Silat al Jarziya de Raafat Dauasi, un integrante de Hamás en la ciudad cisjordana de Yenín muerto en un bombardeo perpetrado por un dron del Ejército de Israel en agosto de 2024.

El Ejército israelí acusó a Dauasi de estar implicado en un ataque con bomba ejecutado en Yenín en junio de 2024 que se saldó con la muerte de un militar, así como de un tiroteo en agosto de ese mismo año en el que murió otro soldado en el valle del Jordán.

"En paralelo con la demolición de la casa, las fuerzas arrestaron a terroristas, hallaron y confiscaron armas y llevaron a cabo decenas de interrogatorios a sospechosos de estar implicados en actos terroristas", ha apuntado, sin dar más detalles al respecto.

Las autoridades de Israel mantienen una política de demolición de las viviendas de los palestinos acusados de llevar a cabo ataques o condenados por ello, unas medidas punitivas denunciadas por las autoridades palestinas como un castigo colectivo.