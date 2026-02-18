IATA apoya a ALA y pide a Aena una reducción del 4,9% en las tasas aeroportuarias para el DORA III

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y la Asociación Española de Líneas Aéreas (ALA) han solicitado una reducción anual del 4,9% en las tasas aeroportuarias españolas durante los próximos cinco años (2027-2031), lo que consideran un "nivel compatible" con el mantenimiento del plan de inversión aeroportuaria por casi 10.000 millones que Aena tiene previsto acometer durante el mismo periodo.

Aena ha propuesto un aumento anual del 3,8% para el próximo quinquenio regulador recogido en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), una medida que las aerolíneas rechazan, alegando "la constante subestimación del crecimiento del tráfcio por parte de Aena" y los "excesivos rendimientos regulados" que ha obtenido durante los periodos regulatorios anteriores.

En un comunicado, IATA recalca que, entre 2017 y 2025 y excluyendo los dos años de pandemia, el tráfico real de pasajeros fue, en promedio, un 15,3% superior a las previsiones establecidas en DORA I y DORA II, lo que supuso para Aena unos "ingresos regulados excesivos de 1.300 millones", unos costes que finalmente "recayeron sobre las aerolíneas y los consumidores".

El vicepresidente regional de IATA para Europa, Rafael Schvartzman, ha indicado que Aena "ha manipulado el sistema regulador durante años, ganando millones de euros más de lo que debería a expensas de los pasajeros, las aerolíneas y la economía española".

Así, señala que "esto debe acabar" y que la propuesta de incrementos "es absurda" ya que, si se concediera, la compañía obtendría el mayor rendimiento regulado de cualquier operador aeroportuario comparable en Europa. "Esto es insostenible y poco realista: necesitamos una reducción de las tasas", ha recalcado Schvartzman.

Según IATA, su propuesta conjunta con ALA para reducir las tasas un 4,9% no impediría a Aena llevar a cabo su programa de inversión previsto durante el DORA III ya que, según estudios independientes encargados a consultoras, el tráfico crecerá de media un 3,6% anual frente a la previsión de Aena, que solo contempla un incremento del 1,3%. Por tanto, si bajase las tasas, aún podría financiar sus planes y obtener una rentabilidad del capital del 6,35%.