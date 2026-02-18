El Prado incorpora a sus fondos la primera pintura de un autor puertorriqueño, Francisco Manuel Oller Cestero

El Museo Nacional del Prado ha incorporado a sus colecciones por primera vez una pintura de un autor puertorriqueño. Francisco Manuel Oller Cestero es uno de los pocos artistas latinoamericanos relacionado con la vanguardia parisina del siglo XIX y el óleo que ha entrado a los fondos del museo es 'Feria francesa'.

Se trata de una obra inédita que ha sido comprada en subasta, explica la pinacoteca, y que podrá verse a partir de ahora en una sala del Prado dedicada a artistas españoles y extranjeros vinculados a París.

"Su presencia refuerza la vocación del museo por ampliar su mirada hacia creadores que, desde diferentes orígenes, contribuyeron a la transformación del arte moderno", añade en un comunicado.

'Feria francesa' ha sido restaurada para "recuperar su vitalidad cromática" y pertenece a una de las estancias en París de Oller Cestero, en la que Oller exploró escenas urbanas animadas, mercados y espacios de encuentro social.

La pintura representa una parada de circo en plena actividad, con un tiovivo, el anuncio del espectáculo circense, tenderos y visitantes que se distribuyen en distintos planos de profundidad.

"Oller utiliza una pincelada ágil y vibrante, con predominio de grises, ocres y tonos suaves que evocan la atmósfera húmeda y cambiante de París. Los edificios, pintados con trazos rápidos, actúan como marco para los personajes, tratados con una atención especial a gestos, indumentarias y relaciones entre ellos", explica el Prado.

Oller desarrolló una trayectoria marcada por sus estancias en París, donde mantuvo contacto con artistas como Camille Pissarro y Paul Cézanne. Su obra ocupa un lugar singular en la historia del arte al combinar las búsquedas del impresionismo francés con motivos y sensibilidades caribeñas.

Así, este cuadro es uno de los escasos ejemplos conservados de esta etapa y demuestra el "dominio técnico" de Oller en la representación de la luz y el movimiento.