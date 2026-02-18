El PP se abstiene en una propuesta de Vox que incluía el rechazo al acuerdo UE-Mercosur y de Marruecos

El PP se ha abstenido este miércoles en el Congreso en una propuesta de Vox que pedía, entre otras cuestiones, expresar el rechazo los acuerdos comerciales entre la UE-Mercosur y Marruecos y también al Pacto Verde Europeo.

En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo se han abstenido en una proposición no de ley que los de Abascal habían presentado en el Congreso con una batería de veintinueve medidas sobre el sector primario. En lo que respecta al resto de grupos, Coalición Canaria y UPN también se han abstenido y el resto del hemiciclo ha votado en contra.

Entre otras cuestiones, Vox pedía condenar el borrador de propuesta para la futura PAC, donde se prevé un recorte de fondos para financiar el aumento de gasto militar; y paralizar "con carácter urgente" las transferencias de fondos públicos españoles a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y cualquier país "que le haga competencia desleal a España".

También se proponía aumentar los controles en frontera para asegurar que el 100% de los productos importados cumplan con las normativas internas de la UE, desarrollar estándares de etiquetados claros sobre el origen y procedencia de los productos y exigir en el seno de la UE la prohibición de la importación de productos agroalimentarios de terceros países que hayan sido tratados con fitosanitarios prohibidos en Europa.