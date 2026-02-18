Agencias

El PP se abstiene en una propuesta de Vox que incluía el rechazo al acuerdo UE-Mercosur y de Marruecos

Guardar

El PP se ha abstenido este miércoles en el Congreso en una propuesta de Vox que pedía, entre otras cuestiones, expresar el rechazo los acuerdos comerciales entre la UE-Mercosur y Marruecos y también al Pacto Verde Europeo.

En concreto, los de Alberto Núñez Feijóo se han abstenido en una proposición no de ley que los de Abascal habían presentado en el Congreso con una batería de veintinueve medidas sobre el sector primario. En lo que respecta al resto de grupos, Coalición Canaria y UPN también se han abstenido y el resto del hemiciclo ha votado en contra.

Entre otras cuestiones, Vox pedía condenar el borrador de propuesta para la futura PAC, donde se prevé un recorte de fondos para financiar el aumento de gasto militar; y paralizar "con carácter urgente" las transferencias de fondos públicos españoles a financiar proyectos agroalimentarios en Marruecos y cualquier país "que le haga competencia desleal a España".

También se proponía aumentar los controles en frontera para asegurar que el 100% de los productos importados cumplan con las normativas internas de la UE, desarrollar estándares de etiquetados claros sobre el origen y procedencia de los productos y exigir en el seno de la UE la prohibición de la importación de productos agroalimentarios de terceros países que hayan sido tratados con fitosanitarios prohibidos en Europa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Eurogrupo asume la tarea de situar el euro en el centro de las transacciones globales

Infobae

Perplexity se decanta por no incluir anuncios para que los usuarios no desconfíen de los 'chatbots'

Perplexity se decanta por no

Audrey Pascual será la abanderada en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Paralímpicos de Invierno

La joven madrileña, gran esperanza nacional en esquí adaptado, liderará una inédita delegación de cinco atletas rumbo a la cita en Italia, donde demostrará su talento tras una sobresaliente temporada repleta de podios y reconocimientos internacionales

Audrey Pascual será la abanderada

Care Santos y Adrián Olmedo, Premio Anaya de Literatura Infantil por 'Ko. La historia más grande jamás contada'

Care Santos y Adrián Olmedo,

El abogado de la víctima del DAO asegura que está "decepcionada": "Espero que el ministro la proteja adecuadamente"

El abogado de la víctima