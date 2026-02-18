El ministro de Exteriores de Cuba llega a Rusia para una reunión con Putin en plena crisis energética

La agenda internacional de Cuba contempla un acercamiento con el presidente Vladimir Putin en Moscú, en un momento en que la isla experimenta una agudización en el desabastecimiento energético. Las dificultades energéticas en Cuba aumentaron tras el ataque militar que Estados Unidos llevó a cabo a principios de enero contra Venezuela, país que suministraba una parte sustancial del combustible a los cubanos. Según publicó la agencia de noticias TASS, la visita del ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, contempla reuniones con varios líderes rusos y se sitúa como un encuentro relevante en medio de la crisis actual.

Tal como informó el medio, Rodríguez llegó a territorio ruso acompañado por una delegación de altos funcionarios de Cuba. El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, confirmó que los diálogos iniciaron poco después de su arribo y describió la reunión con Putin como de especial importancia para el gobierno cubano, debido a las circunstancias que atraviesa el país caribeño. De acuerdo con las declaraciones recogidas por TASS, existe un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo y las sanciones, así como las recientes tensiones generadas por las acciones estadounidenses en la región.

El programa de Rodríguez en Moscú incluye una próxima reunión con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Según detalló Maria Zajarova, portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, este encuentro se realizará en breve. Zajarova calificó a Cuba como un socio estratégico y “amigo cercano” de Moscú, subrayando que las relaciones entre ambas naciones se han construido sobre principios de respeto y apoyo mutuo, según publicó TASS.

La portavoz del ministerio ruso señaló que la isla caribeña ha estado sometida durante décadas a un bloqueo económico y comercial impuesto por Estados Unidos, calificando este embargo como ilegítimo e inhumano. Zajarova precisó que la situación se ha vuelto aún más difícil para Cuba desde el 3 de enero, fecha en que Washington inició acciones militares contra Venezuela, lo que impactó negativamente en el suministro de combustibles y derivó en la agravación de la crisis energética, reportó la agencia TASS.

En relación con la postura del gobierno ruso frente a la situación cubana, Zajarova remarcó que no ha habido alteraciones en la estrategia de respaldo a La Habana. “Expresamos nuestra firma solidaridad con La Habana ante esta presión militar y económica desde el extranjero. Vamos, por supuesto, a seguir entregando ayuda al pueblo hermano de Cuba”, declaró Zajarova, según consignó TASS.

A su vez, el portavoz presidencial Dimitri Peskov abordó las circunstancias internacionales en las que se da esta cooperación bilateral, manifestando que el respaldo de Moscú a La Habana no implica un obstáculo para los contactos que Rusia mantiene actualmente con Estados Unidos acerca del conflicto en Ucrania. Además, reiteró el rechazo de Rusia al embargo impuesto sobre la isla y subrayó la legitimidad de continuar las relaciones y proyectos de ayuda con el gobierno cubano, de acuerdo con lo informado por TASS.

El encuentro entre los representantes de ambos países sucede en medio de un escenario regional en el que la presión estadounidense sobre países aliados de Cuba ha impactado la vida cotidiana en la isla. Venezuela, uno de los principales socios energéticos de La Habana, ha visto reducido su margen para exportar crudo, lo que repercutió directamente en el acceso de la población cubana a los combustibles. Según informó TASS, este contexto de sanciones y restricciones motivó la necesidad de fortalecer los lazos con socios estratégicos como Rusia.

Las autoridades rusas insisten en la continuidad y el fortalecimiento de la cooperación bilateral, comprometiéndose a apoyar a Cuba con envíos de ayuda y respaldo en foros internacionales. Esta visita refuerza el compromiso diplomático entre ambos países y traza una agenda de coordinación frente al escenario de sanciones externas, de acuerdo a la información publicada por la agencia TASS.