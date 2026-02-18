Agencias

El expresidente Morales atribuye la inestabilidad de Perú a que "manda" EEUU, tras la destitución de Jerí

El expresidente de Bolivia Evo Morales ha considerado que la destitución, este martes, del mandatario peruano, José Jerí, a través de una moción de censura aprobada en su contra por el Congreso, se explica porque en el país andino "manda" Estados Unidos.

"Todo país en el que manda el imperio norteamericano no tiene estabilidad política y económica. Perú es el ejemplo. Su presidente Jerí solo duró 4 meses. En cinco años, los peruanos tuvieron cuatro mandatarios y en diez años, ocho jefes de Estado", ha señalado en redes sociales.

Morales ha asegurado que la "única forma de evitar la inestabilidad económica y política es tener autoridades dignas que (...) defienden nuestra soberanía y no son serviles del imperio de Estados Unidos", en una publicación en la que ha advertido de que "cuando gobiernan los gringos" en Latinoamérica, "siempre se castiga al pueblo con (...) privatizaciones, destrucción de derechos, más impuestos a trabajadores pero eliminación de impuestos a los ricos; sometimiento a organismos financieros extranjeros y entrega de nuestros recursos naturales a transnacionales".

Sus comentarios llegan en una jornada en la que Jerí ha tenido que abandonar la Presidencia de Perú --que ejercía de forma interina-- tras perder una moción de censura en el Congreso, convocada tras ser objeto de dos investigaciones por tráfico de influencias. Su cese se produce a pocos meses de las elecciones generales, programadas para el 12 de abril, y tan solo cuatro meses después de ocupar la Casa de Pizarro en sustitución de Dina Boluarte.

Jerí, anteriormente presidente del Congreso durante la etapa de Boluarte, se convirtió en el octavo presidente peruano en tan solo una década, después de que prosperara otra moción para destituir a su predecesora, mandataria marcada por la crisis de inseguridad y por la represión violenta de las protestas en su contra.

