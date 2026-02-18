EEUU respalda el acuerdo de Reino Unido sobre Chagos y pide cerrar un acuerdo para el uso de la base militar

Estados Unidos ha respaldado el acuerdo de Reino Unido con Mauricio para devolver al país africano la soberanía del archipiélago de Chagos, insistiendo en que busca un acuerdo bilateral con Londres para el "uso continuo de instalaciones militares" en la isa de Diego García, que acoge una base de gestión compartida.

"Estados Unidos apoya la decisión del Reino Unido de proceder con su acuerdo con Mauricio en relación con el archipiélago de Chagos", ha indicado un comunicado del Departamento de Estado, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, criticara este pacto y de hecho lo usara como pretexto para justificar sus aspiraciones en Groenlandia.

De esta forma, Washington reitera su deseo de "concluir un acuerdo bilateral" con Reino Unido para "garantizar el uso continuo de instalaciones militares y otras infraestructuras en el archipiélago de Chagos con el fin de promover la seguridad nacional estadounidense, así como la seguridad y la estabilidad en todo el océano Índico".

El comunicado confirma que altos cargos estadounidenses mantendrán reuniones con Mauricio del 23 al 25 de febrero con la vista puesta en la cooperación bilateral en materia de seguridad, toda vez que Washington recalca la importancia geopolítica del archipiélago de Chagos y de la base de Estados Unidos y Reino Unido para la "seguridad nacional".

"Las conversaciones se centrarán en la cooperación bilateral en materia de seguridad y en la implementación efectiva de los acuerdos de seguridad para la base, con el fin de garantizar su funcionamiento seguro a largo plazo", ha señalado el departamento que dirige Marco Rubio.

Trump denunció en enero el "estúpido" acuerdo entre Reino Unido y Mauricio, asegurando que este tipo de planteamiento es uno de los motivos de sus reclamaciones territoriales sobre Groenlandia. "Que Reino Unido ceda tierras extremadamente importantes es un acto de gran estupidez y es una más en una larga lista de razones de seguridad nacional por las que Groenlandia debe ser adquirida", reiteró, dando un giro a su posición inicial de apoyo al acuerdo alcanzado entre Reino Unido y Mauricio.