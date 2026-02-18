Agencias

EEUU anuncia restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes por violaciones de DDHH durante las protestas

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este miércoles restricciones de visado contra 18 funcionarios iraníes por ser "cómplices" en "violaciones graves de Derechos Humanos" en el marco de las protestas antigubernamentales en Irán, específicamente por violar el derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica.

"Seguiremos utilizando todas las herramientas a nuestro alcance para exponer y promover la rendición de cuentas por los abusos cometidos por funcionarios del régimen iraní y otras personas", ha dicho el portavoz adjunto, Thomas Pigott, en un comunicado en el que ha precisado que 58 personas han sido sancionadas por esta política.

En este sentido, ha reafirmado el "apoyo inquebrantable" de Washington a la población iraní, así como con respecto a sus peticiones de "paz y dignidad". "Estados Unidos seguirá defendiendo el derecho del pueblo iraní a la libertad de expresión", ha argüido.

Pigott ha recordado además que "el régimen iraní desató la violencia y la represión contra miles de manifestantes pacíficos", además de imponer "un cierre de Internet casi total, sin precedentes en cuanto a su alcance y duración que restringió severamente" la capacidad de documentar abusos, aislando a los iraníes del mundo".

EuropaPress

