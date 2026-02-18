Agencias

Care Santos y Adrián Olmedo, Premio Anaya de Literatura Infantil por 'Ko. La historia más grande jamás contada'

La escritora Care Santos y el autor Adrián Olmedo han sido galardonados con el XXIII Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil por la novela 'Ko. La historia más grande jamás contada'. El premio está dotado con 12.000 euros.

El jurado ha destacado el manuscrito como el "más original" de esta edición, que sobresale por su "gran calidad literaria" y por su capacidad para abordar temas "hondos" de manera "accesible".

"Se trata de un canto a la naturaleza, un relato que muestra cómo cada ser forma parte de un todo. Sin renunciar a la profundidad, el texto fluye con naturalidad, mantiene el interés del lector en todo momento y propone una reflexión sugerente sobre el paso del tiempo y el lugar del ser humano en el mundo", añaden.

La novela, que saldrá a la venta el próximo 7 de mayo, está dirigida a lectores de 10 años y narrada por una piedra con gran personalidad que hace un viaje por la historia de la Tierra.

Care Santos nació en Mataró (Barcelona) en 1970. Es autora de una extensa bibliografía, que comprende novelas, libros de relatos y poemarios. Ha recibido, entre otros, el premio Barco de Vapor, Edebé, Alandar, Protagonista Jove y Cervantes Chico, todos ellos por su obra dirigida a niños y jóvenes. Sus libros han sido traducidos a 24 idiomas. También ha sido galardonada con el Premio Nadal y el Premi Ramon Llull de les Lletres Catalanes.

Adrián Olmedo nació en Barcelona en 2002. Es graduado en Medios Audiovisuales por la UPF, tiene un posgrado de Dirección cinematográfica por la ESCAC y un máster en Montaje Cinematográfico por la ECIB. Ha dirigido cortometrajes, participado en numerosos proyectos audiovisuales y escrito media docena de guiones cinematográficos. Contar historias es su gran pasión. 'Ko' es su primera incursión en la literatura.

El Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil se convoca anualmente con la intención de estimular la creación de obras en castellano dirigidas a lectores de entre ocho y catorce años. Desde 2004, cuando se convoca por primera vez, se premia la originalidad, la calidad literaria y la estética, con el fin de divulgar obras que aviven la afición a la lectura entre los más jóvenes, ayudando a su crecimiento interior y al desarrollo de la imaginación y de la creatividad.

