150 exministros y diplomáticos piden a Francia que se retracte por sus declaraciones sobre Albanese

Entre los puntos destacados del pronunciamiento, los firmantes enfatizaron la importancia de que los Estados miembros de Naciones Unidas aseguren la protección y autonomía de los expertos internacionales, advirtiendo sobre los riesgos que entrañan las declaraciones erróneas o distorsionadas para la integridad de los mecanismos multilaterales. Esta exigencia ha adquirido relevancia tras las declaraciones del ministro de Exteriores francés, Jean-Noel Barrot, quien, según reportó el medio Rights Forum, fue acusado de difundir información equívoca para desacreditar a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados.

De acuerdo con Rights Forum, un grupo integrado por 150 exministros, embajadores, diplomáticos, además de parlamentarios y senadores en activo, se dirigió formalmente al titular de Exteriores de Francia para exigir una rectificación de sus expresiones sobre Albanese. El comunicado difundido consigna que estos funcionarios consideran falsas las acusaciones contra la relatora, surgidas a raíz de una controversia por unas declaraciones atribuidas a Albanese y difundidas en el marco de un evento organizado por la cadena Al Yazira en Doha, Qatar.

Según el medio neerlandés Rights Forum, los 150 firmantes reprocharon que Barrot empleó datos manipulados y poco precisos en relación con los dichos de la relatora especial. En el documento, subrayaron la obligatoriedad de los funcionarios públicos de verificar la veracidad de la información antes de realizar manifestaciones públicas que puedan poner en entredicho la legitimidad y el buen funcionamiento de las instituciones internacionales.

Los firmantes sostienen que Francesca Albanese no calificó a Israel como el “enemigo común de la humanidad”, como se ha difundido en determinados foros y medios, sino que sus palabras hacían referencia a “las condiciones sistémicas que han permitido que se cometan violaciones” en la Franja de Gaza. Rights Forum añade que varios medios utilizaron herramientas especializadas para comprobar que la relatora nunca afirmó esa frase atribuida, sino que cuestionó la ausencia de responsabilidad ante las violaciones en la región. Según la relatora, “la falta de rendición de cuentas afianza la impunidad, erosiona la credibilidad de las protecciones legales internacionales y socava los instrumentos fundamentales del Derecho Internacional”.

El documento colectivo sostiene que esta polémica trasciende el caso concreto de Albanese y pone de manifiesto el desafío general de proteger la misión de los expertos internacionales frente a presiones políticas y desinformación. De acuerdo con Rights Forum, los firmantes urgen al ministro francés a retractarse de sus afirmaciones inexactas, a reafirmar el compromiso de Francia con la autonomía de los relatores y a cumplir su deber de fortalecer el sistema jurídico internacional.

El grupo también manifestó preocupación por el impacto que esta controversia podría tener en la percepción internacional sobre la tragedia humanitaria y la situación de los derechos humanos en Gaza. Rights Forum señala que, en su pronunciamiento, los exfuncionarios insisten en que esta discusión no debe desviar la atención frente a la muerte de civiles y la crisis que atraviesa la población en ese territorio. Sostienen que “los líderes tienen la responsabilidad colectiva, en virtud del Derecho Internacional, de proteger a la población civil, prevenir nuevas atrocidades y exigir responsabilidades a los perpetradores”.

Sobre el fondo de la polémica, Francesca Albanese ha reiterado públicamente que su mensaje apuntó al sistema de impunidad más que a una nación en particular. Albanese declaró: “Nunca, nunca, nunca he dicho ‘Israel es el enemigo común de la humanidad’”, una frase que, según ella, ha sido utilizada fuera de contexto luego de que varios países, incluyendo a Francia, solicitaran su dimisión tras la difusión del discurso en video ante el evento en Doha. Según Rights Forum, Albanese expresó que su reflexión se dirigía al concepto de que “como humanidad, tenemos un enemigo común y libertades comunes”, haciendo hincapié en la importancia de enfrentar las condiciones que permiten la persistencia de las violaciones al derecho internacional.

A lo largo del comunicado, los firmantes destacan que la discusión en torno a las declaraciones atribuidas a Albanese no sólo se refiere a un problema de precisión informativa, sino que involucra aspectos esenciales del funcionamiento de los organismos multilaterales y la obligación de los Estados miembros de respetar y respaldar la independencia de los expertos de Naciones Unidas. Rights Forum concluye que para los firmantes, cualquier intento de manipular requerimientos legales o de utilizar declaraciones inexactas no sólo afecta a los implicados, sino que compromete la credibilidad y la eficacia de la justicia internacional y de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos a nivel global.