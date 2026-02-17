Una jueza determina que Ábrego García no puede ser detenido de nuevo por agentes del ICE

Ábrego García, migrante salvadoreño, se ha mantenido bajo un régimen de estricta vigilancia judicial, incluyendo limitaciones para salir de su domicilio excepto para trabajar, asistir a la iglesia o consultas médicas, y tiene prohibido viajar fuera de Maryland sin la autorización de los tribunales. Esta situación se produce como consecuencia de diversas decisiones tomadas por la jueza federal Paula Xinis, quien resolvió que mientras no existan fundamentos legales claros que justifiquen su detención, el migrante debe continuar en libertad supervisada. De acuerdo con información recogida por la cadena CNN, la magistrada señaló que no existe “base legal” para que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) vuelva a detener a Ábrego García ni que permanezca en prisión hasta que concluya su proceso de deportación, dado que su expulsión no parece inminente en estos momentos.

Según publicó CNN, la sentencia de la jueza Xinis responde a las gestiones de la administración estadounidense, que ha intentado reiteradas veces expulsar a Ábrego García hacia terceros países. La decisión, que podría ser apelada ante un tribunal federal de apelaciones de Richmond por parte del Gobierno, establece que la privación de libertad de Ábrego solo sería legítima si existiesen motivos jurídicos sólidos, lo que actualmente no ocurre.

CNN detalló que la magistrada ya había resuelto en diciembre la liberación de Ábrego García, ante la ausencia de una orden definitiva de expulsión. La administración del presidente Donald Trump, cuyos enfoques migratorios se caracterizan por una política restrictiva, ha mostrado la intención de mantener las acciones para lograr la deportación de Ábrego, incluso buscando alternativas más allá de la repatriación directa a El Salvador.

El medio también informó que Ábrego García regresó a Estados Unidos tras haber sido deportado a El Salvador en marzo, en un proceso que la Justicia consideró un error administrativo. En ese momento, el migrante fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un complejo impulsado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Sin embargo, tras la revisión judicial, se ordenó su retorno a territorio estadounidense debido a la naturaleza errónea de su expulsión.

Durante su retorno a Estados Unidos, Ábrego García afrontó nuevos cargos. El hombre fue arrestado en Nashville, Tennessee, en 2022, tras un control de tráfico en el que se encontraba transportando a nueve personas indocumentadas. Según informaron los fiscales citados por CNN, Ábrego habría estado implicado en más de 100 traslados de migrantes indocumentados entre Texas, Maryland y otros estados del país. A pesar de la gravedad de los señalamientos, el salvadoreño se declaró no culpable de estas acusaciones y también de supuestos vínculos con el grupo criminal Mara Salvatrucha, con el que se le intenta relacionar.

Los detalles recabados por CNN muestran cómo el caso de Ábrego García se ha convertido en uno de los más visibles dentro de la política migratoria implementada por el Gobierno de Trump. El episodio de su deportación y posterior retorno ilustra las complejas dinámicas legales y administrativas que enfrentan los migrantes en Estados Unidos, particularmente en contextos de endurecimiento de la normativa y los procedimientos migratorios.

Las condiciones de libertad supervisada impuestas a Ábrego García requieren que el migrante no abandone el estado de Maryland sin autorización expresa y que limite sus desplazamientos a casos estrictamente permitidos, como el trabajo, la asistencia religiosa o citas médicas certificadas. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses todavía contemplan la posibilidad de continuar con su proceso de expulsión hacia terceros países, pero las decisiones judiciales vigentes bloquean por ahora toda medida que implique su reclusión en espera de una deportación que no cuenta con plazos ni destinos definidos.

Según consignó CNN, la administración estadounidense podría apelar la sentencia de la jueza Xinis, buscando revertir el fallo que impide al ICE volver a detener a Ábrego García durante su proceso migratorio. Esta controversia legal se desarrolla mientras se mantiene el debate nacional sobre la política migratoria y sus efectos en casos individuales como el de este ciudadano salvadoreño, que se encuentra ahora pendiente de futuras resoluciones judiciales y administrativas.