3-1. Independiente comparte con Rosario Central el liderato del grupo H

Guayaquil (Ecuador), 15 abr (EFE).- El Independiente del Valle pasó a compartir este miércoles el liderato del grupo H de la Copa Libertadores con Rosario Central tras ganarle por 3-1 a la Universidad Central de Venezuela (UCV) en Quito.

El cuadro ecuatoriano llegó a cuatro puntos, los mismos que los argentinos, pero con mejor diferencia de goles.

Si bien el cuadro venezolano se adelantó con un gol de Jovanny Bolívar en el minuto 21, el Independiente del Valle remontó con goles de Jordy Alcívar, en el minuto 44, aumentó González a los 45+4 y el propio González, de penalti, cerró cifras, en el 63.

El cuadro ecuatoriano dominó buena parte del encuentro, pero careció de precisión en los remates a puerta. Por su parte, la Universidad Central atacó poco, también fue víctima de la falta de puntería para aspirar un buen resultado.

El Independiente fue el que más se aproximó al arco contrario desde el comienzo del partido, fue la Universidad Central la que se adelantó con remate rasante del atacante Bolívar tras una mala salida del defensa uruguayo Juan Viacava.

El centrocampista ecuatoriano Alcívar pescó un rebote del portero Giancarlo Schiavone, tras un violento disparo de Layan Loor, y empujó de cabeza el balón al fondo del arco.

Una falta innecesaria de Alfonso Simarra sobre el argentino Mateo Carabajal, derivó en un penalti sancionado por el árbitro peruano Jordy Espinoza, el paraguayo González cobró, tapó el portero y su rebote lo aprovechó el paraguayo y anotó el segundo del cuadro del Valle.

El paraguayo González convirtió el tercer gol, fruto de un centro cruzado de Loor para la definición precisa con golpe de cabeza del paraguayo.

El cuadro del Valle se quedó con un hombre menos por la expulsión del defensa uruguayo Juan Viacava en el minuto 77.

El cuadro del Valle visitará el próximo 28 de abril al Libertad paraguayo y ese mismo día Universidad Central recibirá a Rosario Central argentino.

- Ficha técnica:

3. Independiente del Valle: Aldair Quintana; Daykol Romero; Mateo Carabajal, Juan Viacava, Layan Loor; Jordy Alcívar, Justin Lerma (m.79, Andy Velasco), Ronald Briones (m.74, Youri Ochoa); Matías Perelló (m.74, Darwin Guagua), Aron Rodríguez (m.74, Emerson Pata) y Carlos González. Entrenador: Joaquín Papa.

1. Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Adrián Martínez, Alfonso Simarra (m.83, Charlis Ortiz), Daniel Carrillo (m.73, Yohán Cumana); Alexander González, Francisco Sole, Camilo Zapata (m.64, Yeiber Murillo); Samuel Sosa (m.46, Vicente Rodríguez), Juan Cuesta y Jovanny Bolívar. Entrenador: Daniel Sasso.

Goles: 0-1, m.21: Jovanny Bolívar; 1-1, m.44: Jordy Alcívar; 2-1, m.45+4: Carlos González; 3-1, m.63: Carlos González.

Árbitro: Jordy Espinoza, de Perú, asistido desde el VAR por su compatriota Joel Alarcón. Expulsó a Juan Viacava (m.77), amonestó a Sole, Cuesta y Rodríguez.

Incidencias: Partido de la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, disputado este miércoles en el estadio Banco Guayaquil, de propiedad del Independiente del Valle.