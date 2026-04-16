Un jurado de EEUU tacha de monopolio el dominio de Live Nation y Ticketmaster sobre el mercado de eventos en vivo

Un jurado de Estados Unidos ha determinado este miércoles que la promotora Live Nation y la ticketera Ticketmaster --ambas con presencia también en España-- han operado como un monopolio en su dominio de la industria de eventos en vivo y de la venta de entradas en el país norteamericano.

La decisión se produce al término de una deliberación prolongada desde el pasado viernes y tras un largo juicio en un tribunal federal de Nueva York que ha incluido el testimonio de altos ejecutivos de las industrias de la música y el entretenimiento, si bien el magistrado Arun Subramanian celebrará ahora un segundo juicio para decidir qué medidas se justifican, incluyendo si conceder la solicitud de los estados de dividir la compañía o realizar otros cambios estructurales, como ordenar la venta de negocios, según ha recogido CNN.

En concreto, el jurado ha determinado que Ticketmaster cobró a los estados demandantes 1,72 dólares (1,46 euros) de más por ticket, aproximadamente la cantidad que los estados habían estimado. No obstante, el monto total de los daños o la multa impuesta a las empresas será decisión final del juez.

Por su parte, la promotora Live Nation ha rechazado el veredicto en un comunicado en el que ha indicado que planea apelar "cualquier fallo desfavorable" en las mociones pendientes.

"El veredicto del jurado no es la última palabra en este asunto. Las mociones pendientes determinarán si se mantienen las resoluciones sobre responsabilidad y daños", reza el texto.

La decisión ha sido, sin embargo, celebrada por los fiscales generales de Nueva York, Letitia James, y de California, Rob Bonta, ambos demócratas. "Hoy es una verdadera victoria, no solo para los fiscales generales, sino principalmente para los aficionados, los consumidores y el estado de derecho", ha subrayado la neoyorquina en redes.

"(El veredicto) es de vital importancia porque Live Nation y su filial Ticketmaster han ejercido un monopolio centrado principalmente en la venta de entradas, la promoción, la propiedad de un número significativo de recintos y el marketing", ha aseverado, anunciando que su oficina intentará que se dictamine "la desinversión para separar estas dos compañías".

El fiscal californiano, por su parte, ha celebrado también a través de sus redes sociales que la decisión del jurado representa "una victoria histórica y rotunda para los artistas, los aficionados y las salas que los apoyan".

"Ante la disminución de las medidas antimonopolio por parte de la Administración (de Donald) Trump, este veredicto demuestra hasta dónde pueden llegar los estados para proteger a nuestros residentes de las grandes empresas que utilizan su poder para subir los precios de forma ilegal y estafar a los estadounidenses", ha aseverado en un comunicado de la Fiscalía que dirige y en el que se ha mostrado "orgulloso" de la "coalición formada tanto por estados republicanos como demócratas, que entendieron que debíamos unirnos para proteger a nuestros consumidores, a nuestras empresas y a las economías estatales de la conducta ilegal de Live Nation".