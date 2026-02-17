Tiafoe y Giron pasan ronda en la primera jornada del torneo de Delray Beach

Washington, 16 feb (EFE).- Los estadounidenses Frances Tiafoe y Marcos Giron superaron la primera ronda en la apertura del torneo ATP 250 de Delray Beach, en Florida (Estados Unidos).

Tiafoe, número 28 del ránking ATP, se impuso al australiano Rinky Hijikata por un doble 6-4, mientras que Giron (número 64) superó al japonés Sho Shimabukuro por 6-3 y 7-5.

Otro que pasó ronda fue el también estadounidense Alex Michelsen (n.41) al eliminar al monegasco Valentin Vacherot (n.26) por 7-6(4) y 6-4.

Tanto Tiafoe, como Giron y Michelsen llegan a Delray Beach tras competir y caer eliminados en las rondas iniciales del ATP 500 de Dallas la semana pasada.

Por su lado, el portugués Nuno Borges (n.45) cayó eliminado a manos del hongkonés Coleman Wong por 7-6(5), 4-6 y 6-3.

Este martes hará su debut el español Rafael Jordar (n.118) frente al estadounidense Ethan Quinn (n.70). El madrileño busca su segunda victoria en el circuito ATP tras la conseguida en primera ronda del Abierto de Australia hace un mes. EFE