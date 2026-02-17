'Ravalear', de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, llegará en mayo a HBO tras su estreno en la Berlinale

'Ravalear', la serie de Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, se estrenará en mayo en HBO Max en España, según ha anunciado la plataforma, coincidiendo con el preestreno internacional de la serie este martes, en el marco de la sección oficial del Festival de Cine de Berlín.

HBO Max ha lanzado el cartel de esta serie producida por Arcadia, creada por Pol Rodríguez y dirigida por el propio Rodríguez e Isaki Lacuesta. La producción es la primera serie española que forma parte de la Sección Oficial de la Berlinale, que se celebra hasta el próximo 22 de febrero. Hasta ahora, las series españolas solo habían sido exhibidas en el contexto de mercado audiovisual Berlinale Series Market.

La capital alemana acogerá esta noche el preestreno internacional de la serie, con la proyección de los dos primeros capítulos. Los directores Pol Rodríguez e Isaki Lacuesta, y los actores y actrices Enric Auquer, María Rodríguez, Sergi López, Francesc Orella, Lluïsa Castells y Quim Ávila acudirán a la proyección.

La producción está inspirada en la propia historia familiar de Pol Rodríguez, creador de la serie que codirige con Lacuesta, Ravalear se ambienta en Can Mosques, un centenario restaurante del Raval de Barcelona, querido y respetado por todo el mundo, que se enfrenta al desahucio tras caer en manos de un fondo de inversión.

"Su objetivo es vaciar el edificio y acelerar la transformación del barrio. La noticia sume a la familia en la desesperación, convencida de que la derrota es inevitable. Pero cuando deciden plantar cara, con la ayuda del barrio, la lucha se convierte en una espiral cada vez más peligrosa. Para salvar Can Mosques, tendrán que cruzar límites que jamás creyeron posibles y descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar para no desaparecer", señala la sinopsis de la serie.

Este thriller ha sido rodado mayoritariamente en catalán, e incluye diálogos en castellano, árabe, urdu e inglés, y tiene como escenario diferentes localizaciones de la ciudad de Barcelona y en particular del Raval.