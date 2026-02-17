María Costa, sobre Ana Alonso: "En la pista somos rivales, por mucho que fuera seamos amigas"

La española María Costa ha incluido este martes a su compatriota Ana Alonso entre sus adversarias "dentro de la pista" de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, "por mucho que fuera" de cada competición de esquí de montaña sí sean "amigas".

"En las chicas creo que la mayor rival es Emily Harrop, que lleva ganando unas cuantas Copas del Mundo; Marianne Faton, de Suiza, esta temporada también está muy fuerte; Margot Ravinel, que es una chica de mi edad que también estuvo en Lausana", se refirió Costa, durante una rueda de prensa, a los JJ.OO. de la Juventud de Invierno de 2020.

"Y obviamente Ana, que dentro de la pista somos rivales, por mucho que fuera de la pista seamos amigas. Dentro de la pista pues es una rival y seguro que también va a dar guerra", indicó la esquiadora de Santpedor al respecto de la competidora granadina.

Por otra parte, Costa analizó su competición en estos JJ.OO. "Aunque tuvimos la oportunidad el año pasado de hacer el test olímpico, el año pasado hicimos una ronda más. Así que tres rondas no hemos hecho nunca en ese formato de empezar directamente con los cuartos y de tener tanto descanso en tres rondas, así que puede haber sorpresas", advirtió.

"El día de carrera pinta que no va a hacer muy buen tiempo, la verdad. Pero bueno, estamos acostumbrados a competir los días que ha nevado, los días que ha llovido, con sol, con viento, etc. Así que no creo que nos vaya a afectar mucho. Esperemos que el tiempo aguante el máximo, pero bueno, nosotros vamos a salir igualmente concentrados", afirmó.

Luego habló sobre sus referentes cuando era más pequeña. "Me acuerdo mucho de Clàudia Galicia. Al final, yo igual no la viví tan de cerca, pero sí que me gusta que mis referentes sean alguien cercano, que yo pueda conocer de cerca porque al final referentes que no conozcamos... pues no conocemos a más de la mitad de los que vienen. Así que, tener referentes así dentro del equipo, para mí, creo que es importante", comentó.

Además, fue preguntada por su puesta a punto. "Lo importante era soltar un poco de piernas después del viaje y encontrar buenas sensaciones. Mañana ya vamos a exprimirnos un poco más para hacer la activación y ahí vamos a ver cómo estamos. Y en cuanto a la preparación, este año íbamos con la mirada puesta a la primera Copa del Mundo", explicó.

"Ahí era donde teníamos que rendir bien y donde teníamos que rendir mejor para conseguir esa plaza porque podía ser que se terminara el sueño olímpico. Y una vez conseguimos la plaza, ya era intentar llegar lo máximo de preparados posibles a la gran cita", concluyó Costa.