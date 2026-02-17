Letonia anuncia diez millones en apoyo militar a Ucrania a través de compras de armamento de EEUU

La aportación letona equivale al 0,25% de su producto interno bruto destinado al respaldo militar a Ucrania, según declaró la primera ministra Evika Silina. Letonia destinará diez millones de euros a la compra de armamento estadounidense en el marco de la iniciativa PURL de la OTAN, con el objetivo de fortalecer la capacidad defensiva de Ucrania ante la invasión rusa, tal como detalló la agencia de noticias Europa Press.

Evika Silina oficializó el compromiso a través de un mensaje donde comunicó que los fondos asignados se canalizarán mediante la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, por sus siglas en inglés), una plataforma implementada por la Alianza Atlántica el verano pasado para centralizar y agilizar la adquisición de material militar solicitado por Kiev. "Asignaremos diez millones de euros para apoyar a Ucrania a través del fondo PURL de la OTAN", afirmó Silina, citada por Europa Press, precisando que la compra se efectuará exclusivamente a proveedores de Estados Unidos para “garantizar un apoyo fiable y de alta calidad” a las Fuerzas Armadas ucranianas.

Desde que la OTAN creó este mecanismo tras negociaciones mantenidas con Alemania y la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, varios Estados miembro se han sumado a la iniciativa con aportaciones financieras para la compra colectiva de armamento y equipos militares. Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Suecia y Canadá se incorporaron en las primeras etapas —junto a Alemania— y, posteriormente, el grupo se amplió con la adhesión de otros socios, incluyendo a España, según reportó Europa Press. La lista de países participantes refleja un esfuerzo transversal para sostener el flujo de material bélico hacia Ucrania ante las necesidades urgentes de la defensa ucraniana.

La jefa del Gobierno letón subrayó la continuidad del respaldo de Riga a Kiev y defendió la relevancia de la iniciativa, recordando que Letonia ha mantenido su contribución de forma sostenida mediante diversos mecanismos multilaterales y bilaterales. Silina recalcó que la decisión de emplear fondos nacionales a través del fondo PURL no solo favorece una respuesta ágil y coordinada ante los requerimientos ucranianos, sino que también fortalece la unidad de los aliados atlánticos frente al conflicto.

Europa Press informó que la plataforma PURL funciona como una hoja de prioridades donde el gobierno de Ucrania clasifica y actualiza sus necesidades militares más urgentes. La OTAN gestiona la compra colectiva de equipos a Estados Unidos, permitiendo una mayor eficiencia en los procesos de adquisición y aseguran el envío directo de la ayuda militar necesaria al frente ucraniano. La participación de países como Letonia añade fondos a este esfuerzo mancomunado y permite consolidar paquetes de ayuda más robustos capaces de responder a los compromisos adoptados en el marco de la organización y ante los continuos ataques rusos.

La medida, enmarcada en el contexto de la guerra en Ucrania y la presión militar rusa sobre el Este europeo, ocurre luego de varios debates y ajustes dentro de la estructura aliada para mantener o aumentar el nivel de apoyo sin dilaciones. Según consignó Europa Press, la decisión de Letonia manifiesta el interés de los socios de la OTAN en optimizar sus recursos a través de alianzas estratégicas, sumando capacidad de compra colectiva y reduciendo los márgenes de respuesta ante los cambios en el conflicto.

Letonia, país báltico fronterizo con Rusia, ha incrementado su perfil de cooperación militar desde el inicio de la guerra en Ucrania y mantiene una política activa de apoyo a Kiev tanto con envíos directos como a través de fondos multilaterales de la Alianza Atlántica. Europa Press detalló que el gobierno letón insiste en que la aportación del 0,25% de su PIB al esfuerzo bélico ucraniano constituye un reflejo del compromiso regional con la seguridad europea y con la defensa de los valores compartidos por los estados miembros de la OTAN.

En el contexto de los apoyos internacionales, la plataforma PURL se perfila como un eje central para canalizar recursos armamentísticos a Ucrania, integrando fondos europeos y norteamericanos en una estructura flexible capaz de atender las prioridades del mando militar ucraniano. La aportación de Letonia, sumada a las de otros aliados, busca así reforzar la capacidad de respuesta de Ucrania ante eventuales escaladas y favorecer la estabilidad en la región, según concluyó Europa Press en su reporte.