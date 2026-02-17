Italia convoca al embajador de Irán después de que un diputado iraní rompiera una foto del presidente italiano

Tras el incidente en el que el diputado iraní Mojtaba Zarei destruyó una fotografía donde aparecían varios líderes europeos, entre ellos el presidente de Italia, Sergio Mattarella, en una sesión parlamentaria en Teherán, el Gobierno italiano decidió convocar al embajador de Irán en Roma. Según informó el medio español, la acción de Zarei respondió a una situación ocurrida la semana previa, en la que la eurodiputada Isabella Tovaglieri rompió en público la imagen del líder supremo iraní, ayatolá Alí Jamenei, un gesto que había generado reacciones en medios internacionales y tensiones diplomáticas.

El Ministerio de Exteriores de Italia, liderado por Antonio Tajani, comunicó a través de las redes sociales la convocatoria al embajador iraní, Mohamad Reza Saburi, en la sede de la Farnesina. Tajani manifestó su condena a la destrucción de la imagen del jefe de Estado italiano durante la mencionada sesión parlamentaria en Irán. El ministro consideró el gesto como un incidente de gravedad y declaró su apoyo a Mattarella, señalando la gravedad del acto y la solidaridad con el presidente italiano.

De acuerdo con medios italianos citados por la prensa española, la fotografía destruida por el diputado Mojtaba Zarei incluía, además de Mattarella, a figuras relevantes de Europa, como el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, la presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola y el Rey Felipe VI de España. Durante la sesión inaugural del Parlamento iraní, Zarei justificó su acción diciendo que “Europa es la patria del fascismo y el nazismo”.

La secuencia de gestos simbólicos entre parlamentarios italianos e iraníes refleja el aumento de la tensión diplomática entre los dos países. Según publicó la prensa citada, la eurodiputada Tovaglieri había roto la fotografía del líder iraní tras manifestar críticas hacia las políticas y acciones del Gobierno de Irán, hecho que provocó la respuesta inmediata de Zarei en el ámbito legislativo de Teherán.

El Ministerio de Exteriores de Italia, según detalló el medio, consideró esencial expresar su postura oficial a través de la convocatoria diplomática, buscando así transmitir a las autoridades de Irán el rechazo firme a este tipo de acciones en contextos institucionales. Voceros de la Cancillería italiana subrayaron la importancia del respeto entre Estados y dirigentes en foros internacionales, especialmente al tratarse de jefes de Estado como Mattarella.

El incidente formó parte de una cadena de acciones simbólicas que, de acuerdo con el reporte, acapararon atención tanto en el Parlamento Europeo como en instituciones políticas de Oriente Medio. La imagen destruida por el legislador iraní representaba a líderes de distintas naciones europeas y simbolizaba, según sus palabras, una respuesta política a las ofensas percibidas desde el bloque comunitario hacia Irán.

La convocatoria del embajador iraní en Roma fue comunicada poco después de los hechos sucedidos en Teherán. El gobierno italiano reiteró su total solidaridad con Sergio Mattarella y transmitió un mensaje de firmeza ante actos considerados ofensivos por parte de autoridades iraníes. El ministerio a cargo de Tajani remarcó la voluntad de Italia de mantener abiertas vías de diálogo diplomático pero también hizo hincapié en la necesidad de respeto recíproco en las relaciones bilaterales.

Esta escalada diplomática se suma a un contexto de tensiones más globales entre la Unión Europea e Irán respecto a diversas cuestiones políticas y de derechos humanos. El reporte citado informó que el incidente atrajo la atención de otras capitales europeas, donde la presencia de altos mandatarios en la fotografía dañada también motivó expresiones de solidaridad institucional hacia Italia. En este clima, diversas voces parlamentarias en Europa pidieron cautela frente a la proliferación de gestos de confrontación simbólica.

El medio destacó que las acciones tomadas por el Ministerio de Exteriores de Italia buscan reducir las posibilidades de que este tipo de episodios se repita y afectan la imagen de los respectivos jefes de Estado y de gobierno. Mientras tanto, tanto los parlamentarios europeos como iraníes mantienen sus posiciones públicas, con declaraciones que enfatizan diferencias ideológicas y políticas marcadas, enmarcadas en el desarrollo de las relaciones internacionales entre Europa e Irán.