Illa se muestra "conmocionado" por los 5 muertos al incendiarse un trastero en Manlleu (Barcelona)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado "conmocionado" por las 5 muertes tras el incendio en un trastero de Manlleu (Barcelona) de este lunes por la noche, que ha dejado también a 4 heridos leves.

"Mi sentido pésame a sus familiares y amistades. Deseo una rápida recuperación a las personas heridas", ha dicho en una anotación en 'X' recogida por Europa Press.

Illa ha mostrado "todo" su apoyo al alcalde de la localidad Arnau Rovira y su agradecimiento a los servicios de emergencias por su labor.

DECRETADOS 3 DÍAS DE DUELO

El consistorio de Manlleu (Barcelona) ha decretado 3 días de luto y las banderas ondearán a medio palo "en señal de respeto y recuerdo a las víctimas", informan en otro apunte en 'X'.

Han convocado un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas este martes a las 19 horas frente al Ayuntamiento.

